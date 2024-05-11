11 May 2024 - 17:52 - Gündem

Geçit: annelerimizin hakkı asla ödenmez

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Geçit, “Bizleri canından bir parça olarak gören ve tüm hayatını bizim hayatımızın daha iyi olması için harcayan ve geleceğe hazırlamak için karşılıksız sevgi veren, beklentisiz emek harcayan annelerimizin hakkı asla ödenmez.” dedi.