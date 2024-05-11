Geçit: annelerimizin hakkı asla ödenmez

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof.Dr. İlhan Geçit, Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Geçit,
“Bizleri canından bir parça olarak gören ve tüm hayatını bizim hayatımızın daha iyi olması için harcayan ve geleceğe hazırlamak için karşılıksız sevgi veren, beklentisiz emek harcayan annelerimizin hakkı asla ödenmez”
dedi.
Geçit,
“Karşılıksız sevgi, şefkat ve merhametle bizlerin bugünlere gelmesinde en büyük pay sahibi olan annelerimiz, en değerli varlıklarımızdır. Annelerimiz hoşgörünün, fedakârlığın, şefkat ve merhametin adıdır”
ifadelerini kullandı.
Kutlama mesajında; Annelerin sadece bir gün değil, her gün hatırlanması ve baş tacı edilmesi gerektiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof.Dr.İlhan Geçit,
“Beslemeyi, sadakati, cesareti, büyütmeyi, sabır göstermeyi, hoşgörü ve sevgiyi tek bir çatı altında buluşturmayı karşılıksız başarabilen varlık annelerimizdir. Bizleri canından bir parça olarak gören ve tüm hayatını bizim hayatımızın daha iyi olması için harcayan ve geleceğe hazırlamak için karşılıksız sevgi veren, beklentisiz emek harcayan annelerimizin hakkı asla ödenmez. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (S.A.V.) övgülerine mazhar olan ‘Cenneti annelerin ayaklarının altında gören’ bir medeniyetin fertleri olarak annelerimize layık oldukları sevgi ve saygıyı göstermek en temel görevlerimizden biridir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin ‘Anneler Günü’nü kutluyor, sevginin ve iyiliğin kaynağı annelerimize saygılarımı sunuyorum”
ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Bülten
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.