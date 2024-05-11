Malatya'nın mirasına adanmış bir ömür: Celal Yalvaç'ın izinde

Bugün, Malatya Kent Konseyi binasında gerçekleştirilen etkinlikte Celal Yalvaç sevenleri yoğun ilgi gördü. Gerçekleştirilen programda ‘Celal Yalvaç’ ismi, Malatya'nın kültürel hayatına derin izler bırakmış bir kişilik olarak tanımlandı. Katılımcılar, onun Malatya'nın mirasına olan bağlılığını ve yaşamı boyunca yaptığı çalışmaları anlattılar.

Programın moderatörlüğünü Prof. Dr. Bayram Murat Asma üstlendi. Panelistler arasında ise Tarihçi-Yazar Nezir Kızılkaya, Köşe Yazarı Vahdettin Yiğitcan ve Araştırmacı-Yazar Bülent Korkmaz yer aldı. Celal Yalvaç'ın Malatya'nın kültürel mirasına olan katkıları ve yaşamı üzerine yapılan bu etkinlik, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

“GERÇEK ANLAMDA BİR VAKIF İNSANI”

Panel öncesi kısa bir giriş yapan Tarihçi-Yazar Orhan Tuğrulca, program hakkında bir bilgilendirme yaptı.

“Kent konseyinin 2024 yılı içerisinde hazırlamış olduğu ve 2024 yılının sonuna kadar gerçekleştireceğimiz bir tarih ve kültürel miras okulu başlığı altında bir programımız, bir projemiz vardı. Ocak ayından bu yana bugün 6. gerçekleştirmiş oluyoruz. Bugün çok daha özel bir program. Malatya tarihi ve kültürüne gerçek anlamda vakfedilmiş bir hayat hikayesi olan Celal Amca'yı hem rahmetle anmak hem onun Malatya tarihine, kültürüne katmış olduğu değeri, emeği burada hep birlikte anmak istiyoruz. Vakıflar haftasındayız. Gerçek anlamda bir vakıf insanı olduğunu, onun hayatını yakından inceleyen, onu az çok tanıyan insanlar herkes bunun gerçekten hayatını Malatya'nın tarihine, kültürüne vakfeden İnsan olduğunu hepimiz biliyorum. Dolayısıyla bugün bunu panel formatında gerçekleştirmek istedik.”

“TAM ANLAMIYLA BİR CUMHURİYET AYDINIYDI”

Panelistler arasında ilk sözü alan Tarihçi-Yazar Nezir Kızılkaya, Celal Yalvaç’la ilgili anılarından örnekler vererek onun hayatı hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Celal amca yaşamanı gerçek anlamda Malatya'ya, Malatya'nın tarihine ve kültürüne adamıştır. Meslek yaşamının dışında bu iki kavramla ilgili neredeyse bütün gününü geçirdi. Onun kendi tanımlamasıyla, Malatya ve çevresi tarihi son yıllarına kadar aklından bir saniye bile gitmedi. O dönemin kıt imkanları içerisinde, devletin dahi aklında bir şehrin tarihi ve kültürü yokken Celal Amca bunu kendisine dert etmişti. Tarihe sadece geçmiş olarak bakmazdı. Mutlaka geçmişle bugün arasında bir bağ kurarak okunması gerektiğini söylerdi. Celal Amca başka bir özelliği de her şeyi fotoğraflayıp arşivlemesidir. Bugün hiç ismi geçmeyen, literatürde bulunmayan ya da bilgimiz olmayan tarihi eserlerin fotoğraflayıp kayda geçirmişti. Örneğin, GündüzBey'deki kaptaj civarında bulunan Roma Kilisesi'nin fotoğrafladığını söylemişti. Oradaki Roma Kilisesi'nin temellerini fotoğraflamıştı. Şimdi bugün Malatya'da kaptaj da bir roma kilisesinin var olduğu bilgisini kaç kişi biliyor. Bunun gibi birçok yeri fotoğraflamıştır. Sadece fotoğrafını çekmekle kalmıyor, aynı zamanda elinde metreyle gidip ölçümlerini yapıp, varsa sağlam kalan özelliklerin tamamını not edip bunları dosya halinde saklıyordu. Bunu tarih eğitimi almadan yapması inanılmaz bir şeydi. Bu her şehre nasip olmayacak bir şans. Malatya sadece Celal Yalvaç'a kalsa bile bana göre şanslı bir il. Sadece belge anlamında değil, o güçlü hafızasıyla, aklının yettiği günden itibaren her şeyi kaydetmesi, o olaylarla, kişilerle ilgili bulduğu belgeleri dosyalayıp arşivlenmesi de yine yaşadığı dönemi belgelemiş oluyor. Tam anlamıyla bir Cumhuriyet Aydını olduğunu da söyleyebiliyorum. Kendisiyle ilgili bir anımı anlatmak istiyorum. 1970’li yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınevinde indirim olduğunu duydum. Yayınevinde teknik liseyle ilgili böyle 700-800 sayfanın kitapların o dönemde yüzde 70-80 indirime girdiğini görünce tamamını ayırtıp satın aldım, dedi. Dedim o kadar ne yapacaksın? Ben onları külahçılardan kurtarmak için aldım, dedi. O dönemde seyyar satıcılar ay çekirdeği, alıç, davin gibi yiyecekleri sarmak için kağıt kullanırlardı. Celal Amca da kitapların hepsini satın alıp onların külah yapılmasını önlediğini söyledi. Ertesi yılın başlangıcında da okula haber bıraktı. Bu kitapları ben de ihtiyacı olan öğrenciler gelsin vereyim, dedi. Şimdi kitaba bakış açısı böyle olan bir insandan bahsediyoruz.”

“HİÇ KİN TUTMAZDI”

İkinci konuşmacı Araştırmacı-Yazar Bülent Korkmaz ise,

“Bir insan bir işi istediğiyle yapıyorsa ve o konuda da becerisi varsa mutlaka başarılı oluyor. Hakikaten insan sevgiyle bir iş yapınca çok farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Celal Amcanın karakterine biraz değinmek istiyorum. Hiç kin tutmazdı. Kimseyle ilgili kötü bir cümle, söz kullanmazdı. Yeryüzünde milletler ikiye ayrılır. Bir arşiv yapanlar, iki arşiv yapmayanlar ve her zaman arşivi olanlar, arşivi olmayanları çok kötü bir şekilde dövmüştür. Maalesef bu da böyle bir gerçek. Şimdi Celal amca bir arşiv tuttu. Bu çok önemli”

dedi.

“MALATYA MANZUMESİNİ OKUMANIZI TAVSİYE EDİYORUM”

Son konuşmacı Köşe Yazarı Vahdettin Yiğitcan,

“Malatya manzumesini okumanızı tavsiye ediyorum. Malatya manzumesini Malatya'yı her yönüyle anlatan ve Celal abimin de donanımını yansıtan bir eser. Arkadaşlarım uzunca senelere dayanan hatıralarını anlattılar, benim Celal ağabeyimle toplam 8 saatlik bir yüz yüze görüşmem olmamıştır. Kendisini Rahmetle anıyorum”

ifadelerini kullandı.