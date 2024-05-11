11 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 12 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

“85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Burhan Çobanoğlu’nun taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Yeşilyurt,

87 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hamit Taş’ın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Yeşilyurt,

62 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hasan Kaya Şahin’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt,

74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yusuf Doğan Karahan’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi.

74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abubekir Maden’in taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Battalgazi.

72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Zekir Erdem’in taziye adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt,

0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yunus Emre Aşkın’ın taziye adresi: Bulunmamaktadır,

77 yaşında vefat eden ve Orduzu Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Nurhayat Kılıç’ın taziye adresi: Orduzu Mahallesi, Battalgazi,

99 yaşında vefat eden ve Hasançelebi Mahallesi Hekimhan Mezarlığına defnedilen Zehra Beğenir’in taziye adresi: Hasançelebi Mahallesi, Hekimhan,

52 yaşında vefat eden ve Fırıncı Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Nursel Özdemir’in taziye adresi: Fırıncı Mahallesi, Battalgazi,

80 yaşında vefat eden ve Yenisu Mahallesi Arguvan Mezarlığına defnedilen Haney Özkök’ün taziye adresi: Yenisu Mahallesi, Arguvan,

86 yaşında vefat eden ve Polat Mahallesi Doğanşehir Mezarlığına defnedilen Nazmiye Öksüz’ün taziye adresi: Polat Mahallesi, Doğanşehir.”