11 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 12 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
“85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Burhan Çobanoğlu’nun taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Yeşilyurt,
87 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hamit Taş’ın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Yeşilyurt,
62 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hasan Kaya Şahin’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt,
74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yusuf Doğan Karahan’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi.
74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abubekir Maden’in taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Battalgazi.
72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Zekir Erdem’in taziye adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt,
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yunus Emre Aşkın’ın taziye adresi: Bulunmamaktadır,
77 yaşında vefat eden ve Orduzu Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Nurhayat Kılıç’ın taziye adresi: Orduzu Mahallesi, Battalgazi,
99 yaşında vefat eden ve Hasançelebi Mahallesi Hekimhan Mezarlığına defnedilen Zehra Beğenir’in taziye adresi: Hasançelebi Mahallesi, Hekimhan,
52 yaşında vefat eden ve Fırıncı Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Nursel Özdemir’in taziye adresi: Fırıncı Mahallesi, Battalgazi,
80 yaşında vefat eden ve Yenisu Mahallesi Arguvan Mezarlığına defnedilen Haney Özkök’ün taziye adresi: Yenisu Mahallesi, Arguvan,
86 yaşında vefat eden ve Polat Mahallesi Doğanşehir Mezarlığına defnedilen Nazmiye Öksüz’ün taziye adresi: Polat Mahallesi, Doğanşehir.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.