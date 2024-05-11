11 May 2024 - 16:36 - Siyaset

Ağbaba AK Partili vekillere verdi veriştirdi “Onları rezil edeceğim”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda konuştu. Meclisteki konuşmasında Malatya’da teslim edilecek konutlarla ilgili bazı açıklamalar yapan Ağbaba’ya AK Parti sıralarından bazı tepkiler gelince Veli Ağbaba’nın sinirlendiği görüldü.