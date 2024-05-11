Ağbaba AK Partili vekillere verdi veriştirdi “Onları rezil edeceğim”

Mecliste konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, deprem bölgesinde sorunların olduğunu söyleyerek, sert açıklamalarda bulundu. Diğer vekillere deprem bölgesi olan Malatya’yı gelip görmelerini söyleyen Ağbaba şu şekilde konuştu:
“Bir tane fakir fukaraya haksızlık yapılırsa bilin ki Veli Ağbaba onun yanında olacak. Keşke gelsen bir deprem bölgesini görsen de insanların bir yüzüne baksan. Malatya’ya gel bir gör. Nasıl bir rezil yönetim gösterdiğinizi göresiniz. Arada uğra, arada sen de uğra. Bir deprem bölgesini gelin görün. Ayağınız bir çamura bassın da vekil olduğunuzu anlayayım ben sizin. Selam verdiğiniz yok. Deprem döneminde birinizi yolda görmedim. Bir de utanmadan laf atıyorsun bana. Bakın ben depremi anlatıyorum. Ben Malatya’nın yaşadığı sorunları anlatıyorum. Yalansa gel Malatya’ya çık sokağa. Geçtiğimiz günlerde Bakan geldi, plan üzerinde çalışıyorlar. Malatya’nın merkezinde 2 cami var. Biri Teze Camii, biri Söğütlü Camii. Bakan bakıyor, 15 aydır plan yapıyorlar, bakıyorlar cami yok. Nerede? Onların da haberi yok. Vicdansızlar, gezdiler, gezdiler camiye yer beğenmeye çalışıyorlar. Bakın burada uyarıyorum, kimi siyasilerin, kimi güçlülerin, AK Parti’ye yakınların rezerv alanında evleri yıkılmıyor. Onları rezil edeceğim, uyarıyorum. Bir tane fakir fukaraya haksızlık yapılırsa bilin ki Veli Ağbaba, Cumhuriyet Halk Partisi olarak onun yanında olacak. Sizin gibi tuzu kuruların, milletvekillerinin, zenginlerin yanında olmayacak.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.