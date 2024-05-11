- Siyaset

Ağbaba AK Partili vekillere verdi veriştirdi “Onları rezil edeceğim”

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda konuştu. Meclisteki konuşmasında Malatya’da teslim edilecek konutlarla ilgili bazı açıklamalar yapan Ağbaba’ya AK Parti sıralarından bazı tepkiler gelince Veli Ağbaba’nın sinirlendiği görüldü.

Ağbaba AK Partili vekillere verdi veriştirdi “Onları rezil edeceğim” mask
Ağbaba AK Partili vekillere verdi veriştirdi “Onları rezil edeceğim”
Ağbaba AK Partili vekillere verdi veriştirdi “Onları rezil edeceğim”
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Mecliste konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, deprem bölgesinde sorunların olduğunu söyleyerek, sert açıklamalarda bulundu. Diğer vekillere deprem bölgesi olan Malatya’yı gelip görmelerini söyleyen Ağbaba şu şekilde konuştu:

Ağbaba AK Partili vekillere verdi veriştirdi “Onları rezil edeceğim”
“Bir tane fakir fukaraya haksızlık yapılırsa bilin ki Veli Ağbaba onun yanında olacak. Keşke gelsen bir deprem bölgesini görsen de insanların bir yüzüne baksan. Malatya’ya gel bir gör. Nasıl bir rezil yönetim gösterdiğinizi göresiniz. Arada uğra, arada sen de uğra. Bir deprem bölgesini gelin görün. Ayağınız bir çamura bassın da vekil olduğunuzu anlayayım ben sizin. Selam verdiğiniz yok. Deprem döneminde birinizi yolda görmedim. Bir de utanmadan laf atıyorsun bana. Bakın ben depremi anlatıyorum. Ben Malatya’nın yaşadığı sorunları anlatıyorum. Yalansa gel Malatya’ya çık sokağa. Geçtiğimiz günlerde Bakan geldi, plan üzerinde çalışıyorlar. Malatya’nın merkezinde 2 cami var. Biri Teze Camii, biri Söğütlü Camii. Bakan bakıyor, 15 aydır plan yapıyorlar, bakıyorlar cami yok. Nerede? Onların da haberi yok. Vicdansızlar, gezdiler, gezdiler camiye yer beğenmeye çalışıyorlar. Bakın burada uyarıyorum, kimi siyasilerin, kimi güçlülerin, AK Parti’ye yakınların rezerv alanında evleri yıkılmıyor. Onları rezil edeceğim, uyarıyorum. Bir tane fakir fukaraya haksızlık yapılırsa bilin ki Veli Ağbaba, Cumhuriyet Halk Partisi olarak onun yanında olacak. Sizin gibi tuzu kuruların, milletvekillerinin, zenginlerin yanında olmayacak.”
Ağbaba AK Partili vekillere verdi veriştirdi “Onları rezil edeceğim”
# CUMHURİYET HALK PARTİSİ, malatya Cumhuriyet Halk Partisi, malatya, malatya haber, Busabah malatya, son dakika, malatya son dakika, Veli Ağbaba, ak parti, Malatya milletvekili, deprem

11 May 2024 - 16:36 Malatya- Siyaset

Mahreç  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL