- Gündem

Çarşı caminin restorasyon ihalesi tamamlandı Tarihi cami için çalışmalar başlıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 6 Şubat depremlerinde hasar alan ve ibadete kapatılan Akçadağ Merkez Çarşı Caminin restorasyonu için ihale sürecinin tamamlandığını belirtti.

Çarşı caminin restorasyon ihalesi tamamlandı İbadete kapatılan tarihi cami için çalışmalar başlıyor mask
Çarşı caminin restorasyon ihalesi tamamlandı İbadete kapatılan tarihi cami için çalışmalar başlıyor
Çarşı caminin restorasyon ihalesi tamamlandı İbadete kapatılan tarihi cami için çalışmalar başlıyor
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan ve 1960 yılında ibadete açılan tescilli tarihi cami 6 Şubat depremlerinde aldığı hasar sonrası ibadete kapatıldı. Minaresi de yıkılan tarihi caminin restore edilerek yeniden ibadete açılması için çalışma başlatılırken, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, caminin restorasyonu için ihale sürecinin tamamlandığını belirterek, bakım ve onarım çalışmalarına kısa sürede başlanacağını söyledi.

Çarşı caminin restorasyon ihalesi tamamlandı Tarihi cami için çalışmalar başlıyor
Çarşı caminin restorasyon ihalesi tamamlandı Tarihi cami için çalışmalar başlıyor

Tarihi yapı için projelendirme çalışmalarının devam ettiğini aktaran, Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya’da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te yaşanan asrın felaketinde kent genelinde toplam 241 kültür varlığının depremlerde hasar aldığını kaydederek, kültür varlıklarının ayağa kaldırılması için ilgili kurumlarca sürdürülen tüm çalışmaları da yakından takip ettiklerini söyledi.

Çarşı caminin restorasyon ihalesi tamamlandı Tarihi cami için çalışmalar başlıyor
Çarşı caminin restorasyon ihalesi tamamlandı Tarihi cami için çalışmalar başlıyor

Kaynak: BÜLTEN

# Çarşı cami, malatya, Akçadağ Merkez Çarşı Cami, Akçadağ, Busabah malatya, ak parti, Malatya milletvekili, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Hasar, bakım, ihale

11 May 2024 - 16:06 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL