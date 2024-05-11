Malatya birinciliği kaptırmadı! Bu defa sonuçlar yüz güldürmüyor

TÜİK 2024 Nisan ayı dönemi Malatya Trafik istatistiklerini paylaştı. Malatya, Bölge illeri düzeyinde, ölüm sonuçlanan trafik kazası sayısında 1’inci sırada yer aldı.

Trafik istatistik Bülteni Nisan 2024 sonuçları itibariyle Ağrı’da 208, Bingöl’de 196, Bitlis’te 159, Elazığ’da 362, Erzincan’da 257, Erzurum’da 424, Hakkari’de 68, Kars’ta 118, Malatya’da 668, Muş’ta 104, Tunceli’de 52, Van’da 461, Ardahan’da 38, Iğdır’da 112 ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası tespit edildi.

BÖLGE İLLERİ ÖLÜM SAYISI DAĞILIMI

Malatya bölge illeri içinde en fazla sayıda trafik kazası kaybı yaşayan il oldu. TÜİK verilerine göre, Yılın ilk 4 ayında meydana gelen trafik kazalarında Doğu Anadolu Bölgesi illeri Ağrı’da 2, Bingöl’de 6, Bitlis’te 2, Elazığ’da 4, Erzincan’da 1, Erzurum’da 5, Kars’ta 2, Malatya’da 8, Muş’ta 3, Tunceli’de 1, Van’da 3 kazazede yaşamını yitirdi.

BÖLGE İLLERİ YARALI SAYISI

2024’ün Ocak - Nisan döneminde meydana gelen trafik kazalarında, Bölge illeri olan Ağrı’da 386, Bingöl’de 386, Bitlis’te 305, Elazığ’da 573, Erzincan’da 426, Erzurum’da 728, Hakkari’de 114, Kars’ta 244, Malatya’da bin 145, Muş’ta 196, Tunceli’de 84, Van’da 879, Ardahan’da 79 ve Iğdır’da ise 157 kişi yaralanarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı