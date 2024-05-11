Tırın dorsesi otomobili biçti

Gönen ilçesi, Hacıvelioba Mahallesi, Balya-Gönen Karayolu üzerinde çift taraflı trafik kazası meydana geldi. M.Z.E. (47) hakimiyetindeki 63 ACA 432 plakalı tırın arka kısmına takılı 63 NB 396 plakalı dorsesi, kayarak karşı istikamette seyir halinde olan F.A. (36) idaresindeki 06 TTH 90 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri yönlendirildi.
Kazada araç içinde sıkışan sürücü F.A. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. F.A. ve araçta yolcu olarak bulunan M.A (64) ile S.I (43) ambulansla Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tır şoförü M.Z.E. ise kazada yara almadı. Kazada yaralananların hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.
Meydana gelen kaza ile ilgili tahkikata başlandığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.