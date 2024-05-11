Güney kesimler toz bulutuna esir

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde görülen toz bulutu Hatay’da da etkisini hissettirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu için Suriye üzerinden gelecek toz bulutu uyarısında bulunmuştu. Türkiye’nin en güneyinde bulunan Hatay’da hafta sonu itibarıyla toz bulutu etkili olmaya başladı. Toz bulutu; Antakya, Samandağ, Defne, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde etkisini gösterdi. İnşaat çalışmalarının devam ettiği kentte toz bulutu vatandaşlara zorluk yaşattı. Antakya'nın yüksek noktalarından olan Habib-i Neccar Dağı'ndan toz bulutunun kenti etkisi altına aldığı görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.