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Tavuk çiftliğinde korkutan yangın

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Elazığ’da bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında yüzlerce tavuk telef oldu.

Tavuk çiftliğinde korkutan yangın mask
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Olay Ballıca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Dumandan etkilenen yüzlerce tavuk telef oldu, yangın sonucu çiftlikte hasar oluştu.

Tavuk çiftliğinde korkutan yangın

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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11 May 2024 - 15:05 Elaziğ- Bölge

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