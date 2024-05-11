Korkunç kazada ölü sayısı yükseldi

Kaza 27 Mart 2024 tarihinde Kayseri- Malatya Karayolu Gürün ilçe çıkışında meydana geldi. M.A. idaresindeki 50 ADF 035 plakalı Mercedes marka alçıpan yüklü tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşıp karşı şeride geçerek yan yattı. Yan yatan tırın dorsesinde bulunan alçıpanlar, o esnada karşı yönden gelen Çetin Karaşin yönetimindeki 01 LE 212 plakalı Tofaş marka otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobil sürücüsü araçta sıkışarak hayatını kaybetti. Tır sürücüsü ve otomobilde bulunan Ali Osman Güneş, A.O. ve Ali Karga yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ali Osman Güneş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Ali Karga ise tedavi gördüğü hastanede 45 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Karga için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Meydan Cami'deki namazın ardından Ali Karga, Ayvalı köyü aile mezarlığına defnedildi. başlıyor

Türk Telekom’un markası GAMEON, oyunseverlere ve oyun ekosistemine fayda sağlamaya devam ediyor. GAMEON’un toplam 100 bin TL ödül havuzuna sahip ‘ GAMEON PUBG: BATTLEGROUNDS Turnuvası’ mayıs ayında başlıyor.

Türk Telekom GAMEON, oyun ekosistemine yenilikleri ile katkı sağlamaya devam ediyor. GAMEON, oyuncuların takip ettikleri ve severek oynadıkları oyun dünyasının en çok oynanan oyunlarını dâhil ederek düzenlediği turnuvalarla oyunseverleri ve popüler eSpor takımlarını bir araya getiriyor. GAMEON VALORANT Turnuvası’nın ardından şimdi de battle royale oyunlar arasında en sevilen oyunlardan olan PUBG: BATTLEGROUNDS Turnuvası GAMEON ile başlıyor.

ALAN DARALIYOR, TAKIMLAR AÇIK ELEMELER İÇİN HAZIRLANIYOR

1-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen kayıtların ardından GAMEON PUBG: BATTLEGROUNDS Turnuvası’nda 11-13 Mayıs tarihleri arasında açık elemeler ile üst tura çıkan takımlar belirleniyor. Üç günlük açık elemelerin ardından 1-2 Haziran tarihlerinde çevrim içi olarak davetli eSpor takımları ile oynanacak olan yarı final ve final mücadelelerinin ardından toplam 100 bin TL’lik ödül havuzu sahiplerini bulacak. Türk Telekom GAMEON’un Discord sunucusundan takip edilebilecek olan PUBG: BATTLEGROUNDS Turnuvası’nın yarı final ve final maçları GAMEON Twitch & Youtube ve Tivibu Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak. GAMEON PUBG: BATTLEGROUNDS Turnuvası’na kayıt olmak isteyen oyuncular gameon.com.tr adresinden kayıt formuna ulaşabiliyor.

Oyun ekosistemine katkı sunmaya devam eden Türk Telekom GAMEON ile oyunseverler, oyun oynarken en üst performansı sergileyebileceği yüksek hızda fiber internete erişebiliyorken birbirinden özel oyun içeriklerini ve turnuvalarını takip edebiliyor. GAMEON, oyuncularla çevrim içi ve çevrim dışı etkinliklerde bir araya gelerek etkileşimini sürdürüyor, oyunculara yeni turnuvalarla kendilerini gösterebilecekleri yeni alanlar açmaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı