11 May 2024 - 14:18- Gündem G:

İkizce‘de yol çalışması devam ediyor

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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi’nde yol çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Er, ihtiyaç duyulan tüm mahallelerde yol yapım çalışmalarının devam edeceğini belirtti. 

İkizce‘de yol çalışması devam ediyor mask
İkizce‘de yol çalışması devam ediyor
İkizce‘de yol çalışması devam ediyor
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Büyükşehir Belediyesi, hem kırsal hem de merkezdeki mahallelerde vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak için yol yapım, bakım ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. İkizce Konteyner Kent, MİAD Çocuk Evleri Sitesi ve kamu personeli konteynerlerini birbirlerine bağlayan yolda yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Er, yol yapımında sona gelindiğini ifade etti.

İkizce‘de yol çalışması devam ediyor
İkizce‘de yol çalışması devam ediyor

Özellikle yeni yol yapım çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, Malatya’nın dört bir yanında trafiğin rahatlamasını sağlamakla beraber vatandaşlara daha konforlu bir yol ağı oluşturuyor.

İkizce‘de yol çalışması devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, İkizce Konteyner Kent, MİAD Çocuk Evleri Sitesi ve Kamu Personeli Konteynerlerini birbirlerine bağlayan, bağlantı yolu yapılıyor. Bağlantı yolunun yaklaşık uzunluğu 1,5 kilometre olup, ortalama genişliği ise 7 metreden oluşuyor.  2 kat sahtı kaplama uygulanan yolun 1. katında metrekareye 1.8 kg emülsiyon ve 20 kg (14-22 mm ) ebatlarında yıkanmış mıcır, 2. katına ise 2. katında metrekareye 1.6 kg emülsiyon ve 14 kg  (7-14 mm) ebatlarında mıcır kullanılıyor. Böylelikle mevcut olan bağlantı yolu hem yenileniyor hem de daha konforlu hale getiriliyor.

İkizce‘de yol çalışması devam ediyor

Kaynak: BÜLTEN

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11 May 2024 - 14:18 Malatya- Gündem

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