Yeni Malatyaspor'un ne kadar borcu var? Adil Gevrek açıkladı

Gevrek, yönetimin kendi imkanlarıyla kulübü bu noktaya getirdiğini ancak tek başlarına bu işin üstesinden gelemeyeceklerini dile getirdi. Borcun azaltılması için bir yol haritası çizdiklerini belirten Gevrek, bu planın uygulanabilmesi için farklı kaynakların bir araya gelmesi gerektiğini ifade etti.
Gevrek, borcun 10 milyon avroya düşürülmesi için çaba harcadıklarını belirtti. Ancak mevcut kadronun yetersiz olduğunu, yeni oyuncuların transfer edilmesi gerektiğini belirtti.
Yeni Malatyaspor Kulüp başkanı Adil Gevrek, "Yaklaşık 15 milyon avro borç var, bu borcu 10 milyon avroya düşürmek için gayret ediyoruz. Futbolcuların kolaylık göstereceklerine inanıyorum." sözlerine yer verdi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.