11 May 2024 - 14:11- Spor G:

Yeni Malatyaspor'un ne kadar borcu var? Adil Gevrek açıkladı

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Yeni Malatyaspor'un borcu 15 milyon avro olarak açıklandı. Kulüp başkanı Adil Gevrek, bu borcun azaltılması için destek gerektiğini belirtti. Gevrek, geçen yıl meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kulüp tesislerinin zarar gördüğünü vurguladı.

Yeni Malatyaspor'un ne kadar borcu var Adil Gevrek açıkladı mask
Yeni Malatyaspor'un ne kadar borcu var Adil Gevrek açıkladı
Yeni Malatyaspor'un ne kadar borcu var Adil Gevrek açıkladı
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Gevrek, yönetimin kendi imkanlarıyla kulübü bu noktaya getirdiğini ancak tek başlarına bu işin üstesinden gelemeyeceklerini dile getirdi. Borcun azaltılması için bir yol haritası çizdiklerini belirten Gevrek, bu planın uygulanabilmesi için farklı kaynakların bir araya gelmesi gerektiğini ifade etti. 

Yeni Malatyaspor'un ne kadar borcu var? Adil Gevrek açıkladı

Gevrek, borcun 10 milyon avroya düşürülmesi için çaba harcadıklarını belirtti. Ancak mevcut kadronun yetersiz olduğunu, yeni oyuncuların transfer edilmesi gerektiğini belirtti.

Yeni Malatyaspor'un ne kadar borcu var? Adil Gevrek açıkladı

Yeni Malatyaspor Kulüp başkanı Adil Gevrek, "Yaklaşık 15 milyon avro borç var, bu borcu 10 milyon avroya düşürmek için gayret ediyoruz. Futbolcuların kolaylık göstereceklerine inanıyorum." sözlerine yer verdi. 

Yeni Malatyaspor'un ne kadar borcu var? Adil Gevrek açıkladı
 
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11 May 2024 - 14:11 Malatya- Spor

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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