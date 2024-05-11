Yeni Malatyaspor'un ne kadar borcu var? Adil Gevrek açıkladı

Gevrek, yönetimin kendi imkanlarıyla kulübü bu noktaya getirdiğini ancak tek başlarına bu işin üstesinden gelemeyeceklerini dile getirdi. Borcun azaltılması için bir yol haritası çizdiklerini belirten Gevrek, bu planın uygulanabilmesi için farklı kaynakların bir araya gelmesi gerektiğini ifade etti.

Gevrek, borcun 10 milyon avroya düşürülmesi için çaba harcadıklarını belirtti. Ancak mevcut kadronun yetersiz olduğunu, yeni oyuncuların transfer edilmesi gerektiğini belirtti.

Yeni Malatyaspor Kulüp başkanı Adil Gevrek, "Yaklaşık 15 milyon avro borç var, bu borcu 10 milyon avroya düşürmek için gayret ediyoruz. Futbolcuların kolaylık göstereceklerine inanıyorum." sözlerine yer verdi.