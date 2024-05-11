- Gündem

Hatay’da nöbetçi noterler

ABONE OL Google News Sayfamız

Nöbetçi olan noterler hafta sonları; bazı illerde yalnızca Cumartesi, bazı illerde Cumartesi ve pazar günleri nöbet sistemiyle hizmet veriyor. Hatay'da 11 Mayıs 2024 bugün açık olan nöbetçi noterlerin listesini aşağıda görebilirsiniz.

Hatay’da nöbetçi noterler mask
Hatay’da nöbetçi noterler
Hatay’da nöbetçi noterler
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Nöbetçi olan noterler hafta sonları; bazı illerde yalnızca Cumartesi, bazı illerde Cumartesi ve pazar günleri nöbet sistemiyle hizmet veriyor. Hatay'da 11 Mayıs 2024 bugün açık olan nöbetçi noterlerin listesini aşağıda görebilirsiniz.

Hatay’da nöbetçi noterler

HATAY’DA BUGÜN AÇIK NOTERLER

11 Mayıs Cumartesi günü Hatay'da 2 adet nöbetçi noter bulunuyor.

Hatay 2. Noterliği

Adres: Akasya Mahallesi, Çevre Yolu Caddesi, 186.Sokak No:4 Antakya / Hatay

Antakya İskenderun 1. Noterliği

Adres: Ulucami Caddesi, 44 Sokak No:2 31220 İskenderun / Hatay İskenderun

Hatay’da nöbetçi noterler

NÖBETÇİ NOTERDE FİYAT FARKI VAR MI?

Nöbetçi noterlerdeki fiyat tarifesi genellikle hafta içi noter işlemleri ile aynıdır. Ancak, özel durumlarda (belirli hizmetler için ek ücret talep edilmesi gibi) fiyatlar farklılık gösterebilir. Genel olarak, resmî tatil günlerinde ve bayramlarda noterler kapalı ve bu günlerde herhangi bir işlem yapılmaz.

Hatay’da nöbetçi noterler

Örneğin, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi dini bayramlar ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmî tatil günlerinde noterler açık değil. Bu nedenle, nöbetçi noterler de bu tatil günlerinde hizmet vermezler.

Hatay’da nöbetçi noterler
 
 

Kaynak: Haber Merkezi

# Hatay’da nöbetçi noterler, nöbetçi noter, Hatay, hatay nöbetçi noter, son dakika, Busabah malatya

11 May 2024 - 14:02 Hatay- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL