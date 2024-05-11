Hatay’da nöbetçi noterler

Nöbetçi olan noterler hafta sonları; bazı illerde yalnızca Cumartesi, bazı illerde Cumartesi ve pazar günleri nöbet sistemiyle hizmet veriyor. Hatay'da 11 Mayıs 2024 bugün açık olan nöbetçi noterlerin listesini aşağıda görebilirsiniz.
HATAY’DA BUGÜN AÇIK NOTERLER
11 Mayıs Cumartesi günü Hatay'da 2 adet nöbetçi noter bulunuyor.
Hatay 2. Noterliği
Adres: Akasya Mahallesi, Çevre Yolu Caddesi, 186.Sokak No:4 Antakya / Hatay
Antakya İskenderun 1. Noterliği
Adres: Ulucami Caddesi, 44 Sokak No:2 31220 İskenderun / Hatay İskenderun
NÖBETÇİ NOTERDE FİYAT FARKI VAR MI?
Nöbetçi noterlerdeki fiyat tarifesi genellikle hafta içi noter işlemleri ile aynıdır. Ancak, özel durumlarda (belirli hizmetler için ek ücret talep edilmesi gibi) fiyatlar farklılık gösterebilir. Genel olarak, resmî tatil günlerinde ve bayramlarda noterler kapalı ve bu günlerde herhangi bir işlem yapılmaz.
Örneğin, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi dini bayramlar ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmî tatil günlerinde noterler açık değil. Bu nedenle, nöbetçi noterler de bu tatil günlerinde hizmet vermezler.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.