Hatay’da nöbetçi noterler

Nöbetçi olan noterler hafta sonları; bazı illerde yalnızca Cumartesi, bazı illerde Cumartesi ve pazar günleri nöbet sistemiyle hizmet veriyor. Hatay'da 11 Mayıs 2024 bugün açık olan nöbetçi noterlerin listesini aşağıda görebilirsiniz.

HATAY’DA BUGÜN AÇIK NOTERLER

11 Mayıs Cumartesi günü Hatay'da 2 adet nöbetçi noter bulunuyor.

Hatay 2. Noterliği

Adres: Akasya Mahallesi, Çevre Yolu Caddesi, 186.Sokak No:4 Antakya / Hatay

Antakya İskenderun 1. Noterliği

Adres: Ulucami Caddesi, 44 Sokak No:2 31220 İskenderun / Hatay İskenderun

NÖBETÇİ NOTERDE FİYAT FARKI VAR MI?

Nöbetçi noterlerdeki fiyat tarifesi genellikle hafta içi noter işlemleri ile aynıdır. Ancak, özel durumlarda (belirli hizmetler için ek ücret talep edilmesi gibi) fiyatlar farklılık gösterebilir. Genel olarak, resmî tatil günlerinde ve bayramlarda noterler kapalı ve bu günlerde herhangi bir işlem yapılmaz.

Örneğin, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi dini bayramlar ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmî tatil günlerinde noterler açık değil. Bu nedenle, nöbetçi noterler de bu tatil günlerinde hizmet vermezler.

Kaynak: Haber Merkezi