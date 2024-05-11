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Batman’da 2 Tunceli’de 4 ilçe uyarı aldı

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Elektrik sağlayıcıları tarafından 12 ve 13 Mayıs 2024  günleri Batman’da ve Tunceli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. 12 ve 13 Mayıs günleri Batman’da ve Tunceli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Batman’da 2 Tunceli’de 4 ilçe uyarı aldı mask
Batman’da 2 Tunceli’de 4 ilçe uyarı aldı
Batman’da 2 Tunceli’de 4 ilçe uyarı aldı
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DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Batman’da:

Batman’da 2 Tunceli’de 4 ilçe uyarı aldı

“Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Kocanlar Mezra, Ziyaret, Köprübaşı, Cevizli, Yeniköy, Kavaklı, Beşevler bölgelerine,

Yarın 10.01-18.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Kışlak, Bağözü, Koyunlu, Eymir, Tepecik, Derei, Gökçe, Doruk, Yayladüzü, Arık bölgelerine,

Batman’da 2 Tunceli’de 4 ilçe uyarı aldı

13 Mayıs Pazartesi günü saat 10.01-18.00 arasında Sason ilçesine bağlı Ziyaret bölgesine,

13 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00-18.00 arasında Gercüş ilçesine bağlı Karalan, Boğazköy, Yüceköy, Kırkat, Konak, Mağaralı, Pınarbaşı(Merkez), Öteyaka, Aydınlı bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Batman’da 2 Tunceli’de 4 ilçe uyarı aldı

TUNCELİ’DE ELEKTİRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK

Fırat EDAŞ Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tunceli’de:

“Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Pertek ilçesine bağlı Yeniköy Köyü, Yeniköy Köyü Peşpınar Mezra bölgelerine,

Batman’da 2 Tunceli’de 4 ilçe uyarı aldı

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Pertek ilçesine bağlı Pirinççi Köyü, Çalıözü Köyü, Arpalı Köyü, Sumak Köyü, Biçmekaya Köyü, Pınarlar Köyü Konaklar Mevkii, Konaklar Köyü, Pınarlar Köyü Göztepe Mezra, Pınarlar Köyü Köyiçi Mevkii bölgelerine,

Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Ovacık ilçesine bağlı Ziyaret Köyü, Eğripınar Köyü, Topuzlu Köyü, Pulur Mahallesi bölgelerine,

Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü Köyü bölgesine,

Batman’da 2 Tunceli’de 4 ilçe uyarı aldı

Yarın 13.00-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Burmageçit Köyü, Çimenli Köyü bölgelerine,

13 Mayıs Pazartesi günü saat 09.00-17.00 arasında Merkez ilçesine bağlı Günboğazı Köyü, Kopuzlar Köyü bölgelerine,

13 Mayıs Pazartesi günü saat 09.00-12.00 arasında Merkez ilçesine bağlı Alibaba Mahallesi bölgesine,

13 Mayıs Pazartesi günü saat 13.00-16.00 arasında Merkez ilçesine bağlı Yeni Mahallesi bölgesine,” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Batman’da 2 Tunceli’de 4 ilçe uyarı aldı
 

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11 May 2024 - 12:50 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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