Batman’da 2 Tunceli’de 4 ilçe uyarı aldı

DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Batman’da:

“Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Kocanlar Mezra, Ziyaret, Köprübaşı, Cevizli, Yeniköy, Kavaklı, Beşevler bölgelerine,

Yarın 10.01-18.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Kışlak, Bağözü, Koyunlu, Eymir, Tepecik, Derei, Gökçe, Doruk, Yayladüzü, Arık bölgelerine,

13 Mayıs Pazartesi günü saat 10.01-18.00 arasında Sason ilçesine bağlı Ziyaret bölgesine,

13 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00-18.00 arasında Gercüş ilçesine bağlı Karalan, Boğazköy, Yüceköy, Kırkat, Konak, Mağaralı, Pınarbaşı(Merkez), Öteyaka, Aydınlı bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

TUNCELİ’DE ELEKTİRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK

Fırat EDAŞ Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tunceli’de:

“Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Pertek ilçesine bağlı Yeniköy Köyü, Yeniköy Köyü Peşpınar Mezra bölgelerine,

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Pertek ilçesine bağlı Pirinççi Köyü, Çalıözü Köyü, Arpalı Köyü, Sumak Köyü, Biçmekaya Köyü, Pınarlar Köyü Konaklar Mevkii, Konaklar Köyü, Pınarlar Köyü Göztepe Mezra, Pınarlar Köyü Köyiçi Mevkii bölgelerine,

Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Ovacık ilçesine bağlı Ziyaret Köyü, Eğripınar Köyü, Topuzlu Köyü, Pulur Mahallesi bölgelerine,

Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü Köyü bölgesine,

Yarın 13.00-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Burmageçit Köyü, Çimenli Köyü bölgelerine,

13 Mayıs Pazartesi günü saat 09.00-17.00 arasında Merkez ilçesine bağlı Günboğazı Köyü, Kopuzlar Köyü bölgelerine,

13 Mayıs Pazartesi günü saat 09.00-12.00 arasında Merkez ilçesine bağlı Alibaba Mahallesi bölgesine,

13 Mayıs Pazartesi günü saat 13.00-16.00 arasında Merkez ilçesine bağlı Yeni Mahallesi bölgesine,” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.