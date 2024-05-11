Gelinciktepe Gençlik Merkezi gençlerin hizmetine sunulacak

Çalışmaları yerinde değerlendirmeye devam eden Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, gençlerin hizmetine sunulacak olan Gelinciktepe Gençlik Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde, merkezin sosyal ve kültürel etkinliklerine katkı sağlayacak şekilde donatılacağı için gençlerin büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

“GENÇLERİMİZE FAYDALI OLAN İŞLERİ YAPACAĞIZ”

Toplumun geleceği için bu tür tesislerin önemine dikkat çeken Başkan Taşkın,

“Gelinciktepe Gençlik Merkezi, gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunabilecekleri donanımlı bir mekan olacak. Burası, gençlerimizin yeteneklerini keşfetmelerine, hobilerini geliştirmelerine ve sağlıklı etkinliklerle vakit geçirmelerine olanak sağlayacak bir ortam sunacak. Gençlerimize önem veriyoruz. Onların iyi bir şekilde yetişmesi şehrimizin, ülkemizin geleceği açısından büyük önem arz ediyor. Gençlik merkezlerimizde gençlerimiz, bir araya gelip fikir alışverişinde bulunabilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve birlikte projeler üretebilecekleri bir platforma kavuşacak. Bu tesisler, gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamanın yanı sıra onları topluma entegre etme ve sorumluluk bilinci kazandırma konusunda da önemli bir rol oynamaktadır. Bizler de belediye olarak üzerimize düşeni yapıp burayı donatarak bir an önce gençlik merkezimizin kapılarını gençlerimize açacağız. Burada emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Battalgazi’mizin her kesimine olduğu gibi gençlerimize faydalı olan işleri yapmaya devam edeceğiz”

şeklinde konuştu.

Kaynak: BÜLTEN