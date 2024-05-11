Kurban Bayramı tedbirleri Resmî Gazete'de yayımlandı

Kurban Bayramı süresince, vatandaşların ibadetlerini rahatlıkla yerine getirebilmeleri ve kurban kesiminde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamaları için gerekli tüm önlemler alınmaya devam ediyor.

Kurban Bayramı süresi içerisinde, kurban kesmek isteyen vatandaşların kurbanları dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak hayvana en az acı verecek şekilde kesmelerine veya vekâletle kestirmelerine yardımcı olunması, kurban satış ve kesim yerlerinin belirlenmesi, kesim yapacak kişilerin eğitilmesi, alınacak tedbirler ve bu konulara ilişkin diğer hususlar Resmî Gazete yayımladı.

Bu kapsamda salgın hastalıklar açısından dikkat edilecek hususlar, kurbanlık hayvan sevkleri ile ilgili alınacak önlemler, kurbanlık hayvanların yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması ile ilgili hususlar, kurbanlık hayvanların sevkleri sırasında yapılacak kontroller, kurban satış yerlerine yönelik alınacak önlemler, kurbanlık hayvanların kesiminde ve kesim yerlerinde dikkat edilecek hususlar, kulak küpesi ve pasaportların toplanması ve kayıtlarının silinmesi, çevre kirliliğine karşı önleyici tedbirler, etrafı kapatılmış özel mülk veya bahçesinde kurban keseceklerin uyması gereken kurallar, denetim işeri, cezai hükümleri detaylı olarak gazetede yer aldı.

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