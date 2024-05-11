Anneler Günü hediyesi neler olabilir?

Anneler gününe bir gün kaldı, hiçbir şey alamadım, aklıma bir şey gelmedi diye üzülmeyin. Sizler için her kategoride ürünleri haberimizde derledik. İşte anneler gününe özel hediye fikirleri.

Stil sahibi bir anneniz varsa kendisine taş desenli gömlek, kazak, t-shirt, pantolon, ayakkabı ve çanta alabilirsiniz.

Yemek tutkunu anneler için ise, çaydanlık takımı, tencere seti, çelik termos, ekmek kutusu, fincan takımı, bardak takımı gibi ürünler tercih edebilirsiniz.

Ev dekorasyonu ile evini yenilemek isteyen anneler için nevresim takımı, havlu, pike takımları, banyo setleri, halı favorileriniz arasında olabilir.

Takı seven annelere güneş gözlüğü, kol saati, altın ve gümüş kolyeler, bileklik, toka alabilirsiniz.

Teknolojiye düşkün annelere ise, telefon, akıllı saat, elektrikli süpürge, kulaklık, kahve makinası, şekillendirici ve düzleştirici fırça tercih edebilirsiniz.

Bakım yapmayı seven anneler için makyaj fırçası seti, saç fırçası, vücut spreyi seti ve parfüm alabilirsiniz.

Ev yaşamını kolaylaştırmayı seven anneler için akıllı robot süpürge ve paspas, otomatik kahve makinası, blender seti, air fryer, çay makinası, blender favorilerinize ekleyebilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi