Adil Gevrek’ten önemli açıklamalar “Böyle olacağını bilseydim kulübü bırakmazdım”

Bugün saat 10.30’da Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek tarafından bir otelde basın açıklaması gerçekleştirildi. Malatya basın mensupları ve kulüp yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı kahvaltı programının ardından Adil Gevrek bazı açıklamalarda bulundu. Gevrek, bazı problemler içerisinde olan takım için siyasilerden ve yetkililerden destek istedi.

Düzenlenen basın açıklamasında konuşan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, zor bir süreçten geçtiği bilinen kulüp için, “Böyle olacağını bilseydim kulübü hiç bırakmazdım” dedi. Kulübün borcunu açıklayan Gevrek bu borcun yüzde 30’unun karşılanabileceği fakat kulübün ayağa kalkması için siyasilerden ve yetkililerden destek beklediğini de açıkladı.

“Gelin Malatya ile birlikte Yeni Malatyaspor’u da ayağa kaldıralım” diyen Gevrek, kulüp için yaptığı çalışmaları ve yapılması gerekenlerin de altını çizdi.

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