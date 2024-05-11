Malatya’nın Yazıhan ilçesinde deprem peki uzmanlar ne dedi?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Yazıhan ilçesinin Çivril Mahallesi olarak açıkladı ve depremin büyüklüğünü 3.7 olarak kaydetti. Deprem, çevrede hafif düzeyde hissedildi.

ÖNAL YAZIHAN DEPREMİNİ YORUMLADI

Emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal, Yazıhan depremi sonrasında bir açıklama yaptı. Önal yaptığı açıklamada, “Çivril-Yazıhan Malatya'da bugün olan 3,7 büyüklüğündeki deprem Malatya fayına paralel kısa bir fayda oldu. Korkmayın!” ifadelerine yer verdi.

Önal yaptığı açıklamalarda sık sık Malatya Ovacık Fayı’nın ölü fay olduğunu belirterek Malatya’da artık büyük bir depremin olmayacağını belirtti. Malatyalılara “korkmayın” mesajı veren Önal, “Malatya’da artık büyük bir deprem olmaz” dedi.

ÇELİKHAN TEKEDERESİ ARASINDAKİ FAY

Malatya’yı ilgilendiren sadece Çelikhan Tekederesi arasında 30 km bir fay olduğunu belirten Emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal,

“Malatya’yı ilgilendiren bir tek Çelikhan, Tekederesi arasında daha önce de söylemiştim kırılmayan bir otuz kırk kilometrelik bir segment var. Orası biraz hareketli. Yani orta büyüklükte deprem olabilir. Yabancı Amerikalı meslektaşlar da oranın kırılmadığını söylemişlerdi. Ben de defalarca açıkladım. Çünkü o bölgede onun yakınlarında ben çalışmıştım.” dedi.