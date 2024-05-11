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Topsöğüt’te endişe veren olay Malatya Yakup’un bulunması için seferber oldu

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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt Mahallesi’nde ikamet eden 13 yaşındaki Yakup Koçak’a dün akşam saatlerinden beri kendisinden haber alınamıyor. Ailesi ve yetkililer, çocuğun bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Topsöğüt’te endişe veren olay Malatya Yakup’un bulunması için seferber oldu mask
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Topsöğüt Mahallesi'nde yaşayan Yakup Koçak adlı 13 yaşındaki çocuk, dün akşam saatlerinden beri evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yakup'un kaybolmasının ardından mahalle sakinleri ve polis ekipleri Topsöğüt Mahallesi ve çevresinde geniş çaplı bir arama operasyonu başlatıldı. Ancak, şu ana kadar yapılan aramalarda Yakup Koçak'a dair herhangi bir iz bulunamadı. Ailesi ise endişeli bir şekilde çocuğunun bulunmasını bekliyor.

Topsöğüt’te endişe veren olay Malatya Yakup’un bulunması için seferber oldu

“ÇOCUĞUN BAŞINA BİR ŞEY GELMESİNDEN KORKTUK”

Topsöğüt Mahalle muhtarı Nevzat Kaya, olay anına dair şu bilgileri paylaştı:

“Yakup Koçak 13 yaşında. Dün saat 16.00 sıralarında annesiyle birlikte eve geliyor. Daha sonra oyun oynamak için dışarı çıkıyor ve haber alınamıyor. Bir evin kamera kayıtlarında sırtı dönük şekilde bir arkadaşıyla beraber dere yatağına doğru gittikleri görülüyor. Topsöğüt’te bir dere geçiyor ve o tarafa doğru saat 17.00 sıralarında gittiği görülüyor. O saatten beri haber alınamıyor ve 30-40 kişi ile birlikte polis eşliğinde aramaya koyulduk. Sabaha kadar derede, kırsal bölgelerde arama çalışması yaptık. Herhangi bir ize rastlamadık. Kırsal bir mahalle olduğu için burada başıboş gezen köpek sürüleri var, yabanı hayvanlar var. Bir de dere yatağı olduğu için çocuğun başına bir şey gelmesinden korktuk. Bu yüzden sabah arama kurtarma ekibi talep ettik.”

“EVİN KÜÇÜĞÜ YAKUP OLUYOR”

Evin en küçük oğlu olduğunu söyleyen muhtar Kaya,

“Çocuk aklı başında, dürüst, efendi biriydi, kötü alışkanlıkları da yok. Sosyal çevresi olan biriydi. Çocuğun babası 6-7 yıldır vefat etmişti. Annesi ve kendisiyle birlikte 3 kız, 2 erkek olmak üzere toplam 5 kardeşler. 2 ablası şehir dışında üniversite okuyor. Evin küçüğü Yakup oluyor. Annesi şu anda perişan halde, çocuğu gören duyan varsa kendilerine ulaştırmalarını bekliyor”

 şeklinde konuştu.

 

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11 May 2024 - 11:48 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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