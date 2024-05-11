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11 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi noter

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Malatya’da nöbetçi noter konusu merak ediliyor. 11 Mayıs 2024 Cumartesi günü Malatya'da nöbetçi olan noter bilgileri şu şekilde. İşte ayrıntılar…

11 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi noter mask
11 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi noter
11 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi noter
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Nöbetçi Noter: Malatya 1. Noter

Adres: Akpınar Mahallesi Buhara Bulvarı No:123 K:1 D:13 Osmanlı Plaza Battalgazi Malatya

Telefon: 0422 321 10 62

Nöbetçi noterler, cumartesi günleri 10:00- 16:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Pazar günleri için nöbetçi noter bulunmuyor. Nöbetçi noter bilgilerini öğrenmek için buraya tıklayın.

11 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi noter

NÖBETÇİ NOTER NEDİR?

Adalet Bakanlığı'nın 2019 yılında başlattığı nöbetçi noter uygulaması, hafta sonları da hizmet verilmesini sağlamak için önemli bir adım. Bu düzenleme, çeşitli evrak işlemlerinin hafta sonu da gerçekleştirilmesini sağlayarak vatandaşların mağduriyetini en aza indirmeyi amaçlıyor. Artık hafta içi dışında cumartesi günleri de belirli noterler nöbetçi olarak hizmet veriyor. Bu sayede acil evrak işlemleri gibi durumlarda vatandaşlar daha esnek bir şekilde noter hizmetlerinden yararlanıyor.

11 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi noter

NOTER NE İŞE YARAR? GÖREVİ NEDİR?

Noterler, resmi ve hukuki belgelerin düzenlenmesi, onaylanması ve tescili gibi işlemleri gerçekleştiren kamu görevlileridir. İşte noterlerin bazı temel işlevleri:

BELGE ONAYLAMA VE TESCİL ETME

Noterler, çeşitli belgelerin (örneğin vekaletnameler, satış sözleşmeleri, tapu devir işlemleri, mirasçılık belgeleri, resmi beyanlar vb.) hazırlanması, onaylanması ve tescil edilmesi işlemlerini gerçekleştirirler. Bu belgelerin noter tarafından onaylanması, belgenin resmiyetini sağlar.

TANIK OLMA

Noterler, önemli anlaşmaların tanıklığını yaparlar. Örneğin, bir sözleşmenin imzalanması sırasında noter bulunarak bu işlemi doğrularlar.

YETK VERME

Noterler, kişilere yetki veren belgelerin hazırlanması ve onaylanması işlemlerini yaparlar. Örneğin, bir vekaletname aracılığıyla bir kişiye başkasının adına işlem yapma yetkisi verilebilir.

11 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi noter

BELGELERİN KOPYALARINI ÇIKARMA

Noterler, belgelerin orijinalinden yasal olarak onaylanmış kopyalarını düzenlerler.

HUKUKİ DANIŞMANLIK

 Noterler, belgelerin hazırlanması ve onaylanması sürecinde taraflara hukuki danışmanlık sağlarlar. Özellikle belgeye ilişkin hukuki sorumlulukları ve sonuçları hakkında bilgi verirler.

Noterlerin işlevleri ülkeden ülkeye değişebilir, ancak genel olarak hukuki belgelerin düzenlenmesi, onaylanması ve tescili gibi görevleri vardır. Bu işlevler, hukukun güvenilirliğini sağlama, anlaşmazlıkları önleme ve hukuki belgelerin resmiyetini tescil etme amacını taşır.

11 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi noter

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11 May 2024 - 11:40 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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