16 Mayıs 2024 tarihli A101 kataloğunda yok yok

16 Mayıs 2024 tarihli A101 Aldın Aldın kataloğunda birçok üründe indirimler ve cazip fırsatlar bulunuyor. İşte 16 Mayıs 2024 tarihli A101 Aldın Aldın kataloğunda yer alan indirimli ürünler listesi…
Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet: 15.490 TL
Orcamp Termos 1 Litre: 679 TL
Emaye Pratik Set 2'li: 399 TL
Emaye Kamp Kettle 2 Litre: 429 TL
Çantalı Portatif Ocak: 599 TL
Siboplu Kartuş Ocak + Kartuş Seti 230 gr: 279 TL
Turbo Kamp Ocağı: 169 TL
Solar Kamp Duşu: 199 TL
Çakmaklı Kartuş Pürmüz 227 gr: 269 TL
ELEKTRONİK ÜRÜNLERDE DE İNDİRİMLER BULUNUYOR
JVC 65" Ultra HD Android TV: 21.999 TL
Hi-Level 50' UHD Tizen TV: 10.999 TL
JVC 40' Full HD Android Led TV: 8.999 TL
Toshiba 32' Uydu Alıcılı Smart Led TV: 6.199 TL
Reeder S19 Max Cep Telefonu: 3.999 TL
SEG 10 Kg Çamaşır Makinesi: 10.499 TL
SEG No-Frost Buzdolabı: 12.999 TL
SEG Mekanik Silindirik Termosifon 65 L: 4.299 TL
KÜÇÜK EV ALETLERİ VE AKSESUARLARDA DA ÇEŞİTLİ İNDİRİMLER MEVCUT
Fantom Carbon Dikey Süpürge: 1.299 TL
Kiwi Gazlı Barbekü: 3.999 TL
Kiwi Standlı Vantilatör: 699 TL
Kiwi Elektrikli Cam Cezve 400 ml: 399 TL
Kiwi Çubuk El Blender: 329 TL
Kiwi Şarjlı Damacana Su Pompası: 109 TL
Kiwi Şarjlı Ağız Duşu: 649 TL
Kiwi Döner Başlıklı Çocuk Diş Fırçası: 279 TL
Arzum Perry Saç Kurutma Makinesi: 599 TL
Sinbo Dijital Baskül: 169 TL
Aprilla Şarjlı Saç Kesme Makinesi: 549 TL
MOBİLYA VE EV TEKSTİLİ ÜRÜNLERİNDE DE İNDİRİMLER BULUNUYOR
Sona TV Ünitesi: 1.999 TL
Fulya 4 Kapak 2 Çekmece Gardırop: 5.299 TL
Petek Dekoratif Kitaplık: 1.499 TL
Selen Çok Amaçlı Mutfak Banyo Dolabı: 1.799 TL
Hascevher Kumsal Tencere 6 Parça: 749 TL
Emaye Kek & Turta Kalıbı Çeşitleri: 99,90 TL
Paşabahçe Tuzluk Seti 2'li: 34,90 TL
Tantoni Çift Katmanlı Çelik Su Şişesi: 279 TL
Borosilikat Cam Pipet 6+1: 24,90 TL
Kütahya Porselen Suffle Kabı: 29,90 TL
A101 Aldın Aldın kataloğunda birçok üründe indirim ve fırsat bulunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.