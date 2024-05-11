11 May 2024 - 11:16- Gündem G:

16 Mayıs 2024 tarihli A101 kataloğunda yok yok

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16 Mayıs 2024 tarihli A101 Aldın Aldın kataloğunda birçok üründe indirimler ve cazip fırsatlar bulunuyor. İşte 16 Mayıs 2024 tarihli A101 Aldın Aldın kataloğunda yer alan indirimli ürünler listesi…

16 Mayıs 2024 tarihli A101 kataloğunda yok yok mask
16 Mayıs 2024 tarihli A101 kataloğunda yok yok
A101'de kaçırılmayacak indirimler
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16 Mayıs 2024 tarihli A101 Aldın Aldın kataloğunda birçok üründe indirimler ve cazip fırsatlar bulunuyor. İşte 16 Mayıs 2024 tarihli A101 Aldın Aldın kataloğunda yer alan indirimli ürünler listesi…

16 Mayıs 2024 tarihli A101 kataloğunda yok yok

Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet: 15.490 TL

Orcamp Termos 1 Litre: 679 TL

Emaye Pratik Set 2'li: 399 TL

Emaye Kamp Kettle 2 Litre: 429 TL

Çantalı Portatif Ocak: 599 TL

Siboplu Kartuş Ocak + Kartuş Seti 230 gr: 279 TL

Turbo Kamp Ocağı: 169 TL

Solar Kamp Duşu: 199 TL

Çakmaklı Kartuş Pürmüz 227 gr: 269 TL

16 Mayıs 2024 tarihli A101 kataloğunda yok yok

ELEKTRONİK ÜRÜNLERDE DE İNDİRİMLER BULUNUYOR

JVC 65" Ultra HD Android TV: 21.999 TL

Hi-Level 50' UHD Tizen TV: 10.999 TL

JVC 40' Full HD Android Led TV: 8.999 TL

Toshiba 32' Uydu Alıcılı Smart Led TV: 6.199 TL

Reeder S19 Max Cep Telefonu: 3.999 TL

SEG 10 Kg Çamaşır Makinesi: 10.499 TL

SEG No-Frost Buzdolabı: 12.999 TL

SEG Mekanik Silindirik Termosifon 65 L: 4.299 TL

16 Mayıs 2024 tarihli A101 kataloğunda yok yok

KÜÇÜK EV ALETLERİ VE AKSESUARLARDA DA ÇEŞİTLİ İNDİRİMLER MEVCUT

Fantom Carbon Dikey Süpürge: 1.299 TL

Kiwi Gazlı Barbekü: 3.999 TL

Kiwi Standlı Vantilatör: 699 TL

Kiwi Elektrikli Cam Cezve 400 ml: 399 TL

Kiwi Çubuk El Blender: 329 TL

Kiwi Şarjlı Damacana Su Pompası: 109 TL

Kiwi Şarjlı Ağız Duşu: 649 TL

Kiwi Döner Başlıklı Çocuk Diş Fırçası: 279 TL

Arzum Perry Saç Kurutma Makinesi: 599 TL

Sinbo Dijital Baskül: 169 TL

Aprilla Şarjlı Saç Kesme Makinesi: 549 TL

16 Mayıs 2024 tarihli A101 kataloğunda yok yok

MOBİLYA VE EV TEKSTİLİ ÜRÜNLERİNDE DE İNDİRİMLER BULUNUYOR

Sona TV Ünitesi: 1.999 TL

Fulya 4 Kapak 2 Çekmece Gardırop: 5.299 TL

Petek Dekoratif Kitaplık: 1.499 TL

Selen Çok Amaçlı Mutfak Banyo Dolabı: 1.799 TL

Hascevher Kumsal Tencere 6 Parça: 749 TL

Emaye Kek & Turta Kalıbı Çeşitleri: 99,90 TL

Paşabahçe Tuzluk Seti 2'li: 34,90 TL

Tantoni Çift Katmanlı Çelik Su Şişesi: 279 TL

Borosilikat Cam Pipet 6+1: 24,90 TL

Kütahya Porselen Suffle Kabı: 29,90 TL

A101 Aldın Aldın kataloğunda birçok üründe indirim ve fırsat bulunuyor.

16 Mayıs 2024 tarihli A101 kataloğunda yok yok
 
 

Kaynak: Haber Merkezi

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11 May 2024 - 11:16 - Gündem

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