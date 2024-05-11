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Elazığ’da ve Bingöl’de 12 ve 13 Mayıs günlerine dikkat   

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Elazığ’da ve Bingöl’de 12 ve 13 Mayıs 2024 tarihlerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Elazığ’da ve Bingöl’de işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı.

Elazığ’da ve Bingöl’de 12 ve 13 Mayıs günlerine dikkat    mask
Elazığ’da ve Bingöl’de 12 ve 13 Mayıs günlerine dikkat   
Elazığ’da ve Bingöl’de 12 ve 13 Mayıs günlerine dikkat   
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  FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:

Elazığ’da ve Bingöl’de 12 ve 13 Mayıs günlerine dikkat   

“Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Çavuşlu Köyü Çapkurlar Mevkii, Çavuşlu Köyü Kaluşağı Mevkii, Topaluşağı Köyü Omik Mezra, Tatlıpayam Köyü Kiziruşağı Mezra, Tatlıpayam Köyü, Tatlıpayam Köyü Sincan Mezra, Topaluşağı Köyü Adacık Mezra, Topaluşağı Köyü, Topaluşağı Köyü Sapanlı Mezra, Çavuşlu Köyü Merkez Mevkii, Topaluşağı Köyü Geli Mezra bölgelerine,

Elazığ’da ve Bingöl’de 12 ve 13 Mayıs günlerine dikkat   

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Kovancılar ilçesine bağlı Bayramyazı Köyü, Bağlar Mahallesi, Çakırkaş Köyü Cumhuriyet Mevkii bölgelerine,

13 Mayıs Pazartesi günü saat 09.00-14.00 arasında Merkez ilçesine bağlı Aşağıdemirtaş Köyü Karagöl Mezra bölgesine,

Elazığ’da ve Bingöl’de 12 ve 13 Mayıs günlerine dikkat   

13 Mayıs Pazartesi günü saat 09.00-11.00 arasında Maden ilçesine bağlı Kavak Köyü Kavak Küçük Bilal Mezra, Kavak Köyü bölgelerine,

13 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00-15.00 arasında Kovancılar ilçesine bağlı Soğanlı Köyü, Kacar Köyü, Vali Fahribey Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Elazığ’da ve Bingöl’de 12 ve 13 Mayıs günlerine dikkat   

BİNGÖL’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK

Bu açıklamaya göre Bingöl’de:

“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi, Mirzan Mahallesi, Kurudere Köyü, Mirzan Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Yeni Mahallesi, Yeni Mahallesi, Mirzan Mahallesi, Kurudere Köyü, Bahçelievler Mahallesi, Yenişehir Mahallesi, Yeşilyurt Mahallesi, İnönü Mahallesi bölgelerine,

Elazığ’da ve Bingöl’de 12 ve 13 Mayıs günlerine dikkat   

Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı İnönü Mahallesi, Kardeşler Köyü Yedievler Mevkii, Kardeşler Köyü Merkez Mevkii, Kılıçlı Mahallesi, İnalı Mahallesi, Bilekkaya Köyü Merkez Mevkii bölgelerine,

Elazığ’da ve Bingöl’de 12 ve 13 Mayıs günlerine dikkat   

Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi bölgesine,

Elazığ’da ve Bingöl’de 12 ve 13 Mayıs günlerine dikkat   

13 Mayıs Pazartesi günü saat 09.00-16.00 arasında Genç ilçesine bağlı Ardıçdibi Köyü Sağan Mezra, Dereköy Köyü Merkez Mevkii, Ardıçdibi Köyü Merkez Mevkii, Sürekli Köyü Merkez Mevkii, Keklikdere Köyü Koyuncuk Mevkii, Keklikdere Köyü Merkez Mevkii, Keklikdere Köyü Domluca Mevkii, Keklikdere Köyü Şaban Mevkii, Meşedalı Köyü, Dereköy Köyü Aşağıbiçer Mezra, Şehittepe Köyü Merkez Mevkii, Şehittepe Köyü Ameran Mevkii, Çanakçı Köyü Merkez Mevkii, Balgöze Köyü Merkez Mevkii, Yiğitbaşı Köyü, Geyikdere Köyü Merkez Mevkii, Geyikdere Köyü Alatlı Mezra, Geyikdere Köyü Erdoğdu Mezra, Ardıçtepe Köyü, Keklikdere Köyü Onbaşı Mevkii bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Elazığ’da ve Bingöl’de 12 ve 13 Mayıs günlerine dikkat   
 

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11 May 2024 - 11:01 - Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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