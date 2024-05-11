Diyarbakır’da 12 Mayıs 2024 Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan, Yunus Emre, Körhat, Yeniköy bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Karayiğit bölgesine,
Yarın 08.00-19.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Heybelikonak, Alibey, Doluçanak, Kasımlı, Darköprü, Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Çobantepe, Sarıbuğday, Gökçetevek, Bağdere, Sulubağ, Aşağıkaya, Çakıltaşı, Konacık, Alabal, Karaçimen, Kayayolu, Baroğlu, Tatlıçayır, Aslanoğlu, Erler, Oğuzlar, Akçay bölgelerine,
Yarın 08.00-20.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Bağıvar, Çarıklı, Şehitlik bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Başköy, Abacılar, Çukurköy, Belen, Kuyular bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Yazgı, Bayırdüzü, Ağartı, Darköprü, Karahacı, Sarıbuğday bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cücük, Gözegöl, Çölgüzeli, Barış, Yolboyu Pirinçlik, Gömmetaş, Çiftlik, Bağcılar bölgelerine,
Yarın 08.00-20.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Yolboyu Pirinçlik, Topraktaş, Oğlaklı, İnanöz, Güleçoba, Harmanardı, Kırkpınar, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Dolun, Özbek, Narlıca, Ağaçlı, Bağcılar, Akdoruk, İslamköy, Kaynak bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Çağlayan, Yorulmaz, Baharlar, Kılıçlı, Zümrüt, Güldiken, Üçdamlar bölgelerine,
Yarın 12.00-17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Camii, Bahçelievler bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Kartaltepe, Hacıosman, Hızır İlyas bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Kooperatifler bölgesine,
Yarın 08.00-20.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Alipınar, Bağıvar, Karabaş, Kozan, Kabasakal, Fetih, Tanoğlu, Gölpınar, Şehitlik bölgelerine,
Yarın 08.00-19.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Heybelikonak, Alibey, Doluçanak, Kasımlı, Darköprü, Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Çobantepe, Sarıbuğday, Gökçetevek, Bağdere, Sulubağ, Aşağıkaya, Çakıltaşı, Esenbağ, Bahçecik, Bağpınar, Yenidoğan, Yeşilköy, Yeşilli, Kengerli, Yenievler, Köprübaşı, Beybulak, Çelikli, Mermer, Kumluçat, Konacık, Alabal, Sayarlar, Çubuklu, Harmanlar, Gültepe, Sarıyazma, Tezgeçer, Çataksu, Karaçimen, Kayayolu, Baroğlu, Eryolu, Kapaklıpınar, Baharlı, Kağıtlı, Çakallı, Karagöz, Tatlıçayır, Işıklar, Yasince, Ataköy, Aslanoğlu, Güroluk, Erler, Eliaçık, Çölağan, Oğuzlar, Akçay, Çavuşlu, Serçeler, Kuşburnu, Kartaltepe, Küçükkadı, Hacıosman, Bahçecik, Yeşilköy, Sarıkamış, Köşk, Doğu Çanakçı, Pınardüzü, Kuşlukbağı, Karaçalı, Hızır İlyas, Gölpınar, Dökmetaş, Kuşburnu, Kartaltepe, Küçükkadı, Hacıosman, Bahçecik, Yeşilköy, Sarıkamış, Köşk, Doğu Çanakçı, Pınardüzü, Kuşlukbağı, Karaçalı, Hızır İlyas, Gölpınar bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.