11 May 2024 - 09:59- Asayiş G:

Malatya-Adıyaman yolunda kaza: 12 yaralı

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Malatya-Adıyaman yolunda minibüs devrildi. Yaşanan trafik kazasında biri ağır 12 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Malatya-Adıyaman yolunda facia gibi kaza: 15 yaralı mask
Malatya-Adıyaman yolunda facia gibi kaza: 15 yaralı
son dakika malatya trafik kazası
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Malatya- Adıyaman yolunda minibüs devrildi. Yaşanan trafik kazasında biri ağır 12 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Malatya Adıyaman yolu Kozluk mevkiinde tek taraflı trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüsün içinde bulunan 12 kişiyi çıkaran itfaiye ekipleri yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan biri ağır 12 vatandaş sağlık ekiplerine teslim edildi.

Malatya-Adıyaman yolunda kaza: 12 yaralı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da bir yolcu minibüsü virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybedince devrildi. Kazada biri ağır 12 kişi yaralandı.

Malatya-Adıyaman yolunda kaza: 12 yaralı

Kaza sabah 06.00 sularında Malatya-Çelikhan Karayolu üzerinde meydana geldi. Yeşilyurt ilçesine bağlı Kozluk mahallesi sınırlarında yaşanan kazada T.N. yönetimindeki 02 AEP 394 plakalı yolcu minibüsü Adıyaman istikametinden gelirken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek takla attı.
Malatya-Adıyaman yolunda kaza: 12 yaralı

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken yaralanan biri çocuk 12 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralılardan N.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Malatya-Adıyaman yolunda kaza: 12 yaralı

Öte yandan bir hafta önce de aynı noktada başka bir araçta yine virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilmiş kazada 2 kişi yaralanmıştı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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11 May 2024 - 09:59 Malatya- Asayiş

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