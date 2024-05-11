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Maraş’ın Dulkadiroğlu Onikişubat Elbistan Afşin Andırın ilçeleri etkilenecek! 12 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş'ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş'ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Maraş’ın Dulkadiroğlu Onikişubat Elbistan Afşin Andırın ilçeleri etkilenecek! 12 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi mask
Maraş’ın Dulkadiroğlu Onikişubat Elbistan Afşin Andırın ilçeleri etkilenecek! 12 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi
Maraş’ın Dulkadiroğlu Onikişubat Elbistan Afşin Andırın ilçeleri etkilenecek! 12 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi
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AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Bu açıklamaya göre Kahramanmaraş’ta:

Maraş’ın Dulkadiroğlu Onikişubat Elbistan Afşin Andırın ilçeleri etkilenecek! 12 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi

“Yarın 08.30 ila 13.00 saatleri arasında Elbistan ilçesine bağlı Karaelbistan Mahallesi’nin bir kısmına,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Afşin ilçesine bağlı Alparslan Mahallesi’nin bir kısmına,

Maraş’ın Dulkadiroğlu Onikişubat Elbistan Afşin Andırın ilçeleri etkilenecek! 12 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi

Yarın 10.00 ila 13.10 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Yamaçtepe Mahallesi’nin bir kısmına,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Afşin ilçesine bağlı Bakraç Mahallesi’ne,

Maraş’ın Dulkadiroğlu Onikişubat Elbistan Afşin Andırın ilçeleri etkilenecek! 12 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi

Yarın 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Andırın ilçesine bağlı Kumarlı, Gökahmetli ve Kıyıkçı mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 10.30 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Gençosman Mahallesi özel trafolu tarımsal sulama müşterilerine,

Maraş’ın Dulkadiroğlu Onikişubat Elbistan Afşin Andırın ilçeleri etkilenecek! 12 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi

Yarın 06.30 ila 08.30 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Bahçelievler, Egemenlik ve İstasyon mahallelerinin bir kısmı ile Sular Akademi Hastanesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Maraş’ın Dulkadiroğlu Onikişubat Elbistan Afşin Andırın ilçeleri etkilenecek! 12 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi

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11 May 2024 - 09:45 Kahramanmaraş- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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