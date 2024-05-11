11 May 2024 - 08:31 - Gündem

Resmi Gazete’de bugün ne hangi kararlar alındı? 11 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları

11 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete’de hangi kararlar alındı? Hangi kurum alım yapacak? İşte 11 Mayıs 2024 Tarihli Resmi Gazete kararları…