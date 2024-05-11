11 Mayıs 2024 Malatya’da Nöbetçi Eczaneler

11 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi? gibi sorularının yanıtını sizler için araştırdık.
11 Mayıs 2024 Cumartesi günü Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
Ömür Eczanesi
Battalgazi 04223214215
Kışla Cad. No:65/c
24 SAAT AÇIK!!
Menengiç Eczanesi
Battalgazi Eski Malatya 04229991023
Meydanbaşı Mah. Osman Ateş Cad . No:85 Menengiç Eczanesi Battalgazi/malatya
24 SAAT AÇIK!!
Oktay Eczanesi
Merkez 05443448078
Bulgurlu Köyü Yolu Malet Arkası Kültür Bakanlığı Kenti Konteyner Battalgazi/malataya
24 SAAT AÇIK!!
Dündar Eczanesi
Yeşilyurt 04225021510
Güngör Caddesi Üzeri Esenlikmarket Yanı 100. Yıl Parkı Üstü ( Tecdeye Çıkarken )
24 SAAT AÇIK!!
Gürsoy Eczanesi
Yeşilyurt 05301640256
Malatya Park Avm İnönü Mah Çevre Sok 4/z6
24 SAAT AÇIK!!
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.