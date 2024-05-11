- Sağlık

11 Mayıs 2024 Malatya’da Nöbetçi Eczaneler

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Malatya’da bugün nöbetçi olan eczaneler hangileri? 11 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? gibi sorular arama motorunda sık sık aranıyor. busabahmalatya.com sizler için günlük nöbetçi eczane listesi içeriği oluşturarak sizleri bilgilendiriyor.

11 Mayıs 2024 Malatya’da Nöbetçi Eczaneler mask
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11 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi? gibi sorularının yanıtını sizler için araştırdık.

11 Mayıs 2024 Cumartesi günü Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

Ömür Eczanesi

Battalgazi 04223214215

Kışla Cad. No:65/c

24 SAAT AÇIK!!

Menengiç Eczanesi

Battalgazi Eski Malatya 04229991023

Meydanbaşı Mah. Osman Ateş Cad . No:85 Menengiç Eczanesi Battalgazi/malatya

24 SAAT AÇIK!!

Oktay Eczanesi

 Merkez 05443448078

Bulgurlu Köyü Yolu Malet Arkası Kültür Bakanlığı Kenti Konteyner Battalgazi/malataya

24 SAAT AÇIK!!

Dündar Eczanesi

Yeşilyurt 04225021510

Güngör Caddesi Üzeri Esenlikmarket Yanı 100. Yıl Parkı Üstü ( Tecdeye Çıkarken )

24 SAAT AÇIK!!

Gürsoy Eczanesi

 Yeşilyurt 05301640256

Malatya Park Avm İnönü Mah Çevre Sok 4/z6

24 SAAT AÇIK!!

 
 

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11 May 2024 - 08:28 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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