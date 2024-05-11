Malatyalılar dikkat! Art arda uyarı verildi! 11 Mayıs Malatya hava durumu

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yer yer toz taşınımının görüleceği beklendiği belirtilirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği ve rüzgarların Rüzgarların güneyli yönlerden orta kuvvette; yağış anında yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiği açıklandı.

YAĞIŞ UYARISI:

Meteorolojinin yapmış olduğu uyarıya göre Malatya’da Arapgir, Arguvan, Hekimhan, Darende, Kuluncak, Yazıhan ilçelerinde yerel kuvveli geçeceği tahmin edildiği belirtildi.

TOZ TAŞINIM UYARISI:

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü bölge genelinde toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, yağış anında çamur şeklinde yağış ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu. Ayrıca sağanak yağışla beraber yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU:

Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 17 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak vegök gürültülü sağanak yağışlı. 19 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 25 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 21 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 20 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 22 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 17 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 24 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 18 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 21 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 24 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 23 derece,