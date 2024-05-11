Malatya'da 6 ilçe etkilenecek! 11-12 Mayıs Malatya elektrik kesintisi listesi

FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Örmeli, Çengelli, Bakımlı, Tatlıcak, Şiro Taraksu mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Özal Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Günyüzü, Onar, Selamlı, Yukarıyabanlı, Aşağıyabanlı Köyü, Aşağıyabanlı Köyü Ortayabanlı Mezra mahallelerine,

Yarın 08.30 ila 16.30 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Savaklı, Sürgü, Hudut, Erkenek, Karanlıkdere, Karşıyaka, Esentepe, Altıntop, Günedoğru, Güzelköy, Kurucaova, Kelhalil, Reşadiye, Kolköy mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu, Karaköy, Yarımcahan, Bulgurlu, Meydanbaşı, Karahan mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Kemerköprü Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşdoğan Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Günyüzü, Aktaş, Boğazlı mahallelerine,

Yarın 11.30 ila 14.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Karanlıkdere, Erkenek mahallelerine,

Yarın 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi’ne,

Yarın 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Çolakoğlu, Kadıçayırı, Toygar, Adagören, Karakaşçiftliğiköyü, Bahçelievler mahallelerine,

13 Mayıs 2024 Pazartesi günü 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tohma Mahallesi’ne,

13 Mayıs 2024 Pazartesi günü 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi, Seyran, Koşu, Atatürk, Cumhuriyet, Gazi, İnönü, Merkez Fatih, Yeşilkaynak, Kiltepe, Çavuşoğlu, Çarmuzu mahallelerine,

13 Mayıs 2024 Pazartesi günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hacıhaliloğluçiftliği, Bağtepe, Hacıyusuflar, Karatepe, Bulgurlu, Göller mahallelerine,

13 Mayıs 2024 Pazartesi günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Yukarıulupınar, Aşağıulupınar, Şuğul, Yenice, Çaybaşı, Balaban, Hisarcık, Karabayır, Kaynak, Yenipınar, Kozluca, Güdül, Ilıca, Ozan, Gökçeören, Uzunhasan, Şendere, Esenbey, Yavuzlar, Günerli, Hisarkale, Yeşiltaş, Ağılbaşı, Kerimli, Sakarya, Barındır, Kölükler, Başkaya, Kuzpınar, Doğantepe, Çatalbahçe, Kayadibi, Çınar, Taşolar, Taşevler, Üçpınar mahallelerine,

13 Mayıs 2024 Pazartesi günü 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Eğnir, Suceyn, Sugeçti, Çiğnir, Yeşilyayla mahallelerine,

14 Mayıs 2024 Salı günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Alhanuşağı, Düzyol, Kamıştaş, Çolakoğlu, Karakaşçiftliğiköyü, Adagören, Ağılyazı, Karaköy, Karahan, Yarımcahan, Kadıçayırı, Kuluşağı, Şişman, Göller, Bahçelievler, Karatepe, Toygar, Kapıkaya mahallelerine,

14 Mayıs 2024 Salı günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Cemalgürsel, Merkez Beydağı, Şahnahan, Yamaç, Zaviye, Şeyh Bayram, Görgü, İkizce, Duruldu, Seyituşağı, Kuyulu, Kuşdoğan mahallelerine,

14 Mayıs 2024 Salı günü 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Yaylacık, Ormansırtı, Çaybaşı, Çimen, Koru mahallelerine,

14 Mayıs 2024 Salı günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Ilıca, Günerli, Uzunhasan, Sakarya, Barındır, Kölükler, Üçpınar, Başkaya, Kuzpınar mahallelerine,

14 Mayıs 2024 Salı günü 14.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Karahan Mahallesi’ne,

15 Mayıs 2024 Çarşamba günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Eğin, Mihmanlı mahallelerine,

15 Mayıs 2024 Çarşamba günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Aşağı Bağlar, Yavuz Selim, Zaviye, Şeyh Bayram, Abdulgaffar, Özalper mahallelerine,

15 Mayıs 2024 Çarşamba günü 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Battalgazi, Bulgurlu, Adagören, Yıldıztepe mahallelerine,

16 Mayıs 2024 Perşembe günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Paşaköşkü, Zaviye, Hacı Abdi, Cemalgürsel, Ataköy mahallelerine,

16 Mayıs 2024 Perşembe günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Karaağaç, Yenidamlar, Akuşağı, Uyanık, Akça, Uzunhüseyin, Karahüseyin, Gülenköy mahallerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.