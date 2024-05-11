Arapgir Arguvan ve Yeşilyurt’ta yıkım ekibi aranıyor

Malatya’nın Arapgir, Arguvan ve Yeşilyurt ilçelerindeki ağır hasarlı yapıların yıkılması, enkazların kaldırılması için ihale yapılacak. Bu ilçelerdeki toplam 83 bin 766 metrekarelik ağır hasarlı alan (yapı), ihale sonrası ekipler tarafından yıkılacak ve enkazlar kaldırılacak. İşte detaylar…

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıktığı Malatya’da ağır hasarlı yapıların yıkımı ve enkaz kaldırma süreci devam ediyor. Bu kapsamda bir ihaleye de çıkıldı.

Yatırım İzleme Müdürlüğü Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları Malatya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı “Yıkım ve Enkaz Kaldırma İşi İlanı” yayımladı.

83766 M² ALAN YIKILACAK

Buna göre, Malatya’nın Arapgir, Arguvan ve Yeşilyurt ilçelerinde ağır hasar durumda olan 83766 m² her türlü yapının yıkım ve enkaz kaldırma işi 4734 sayılı kamu ihale kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

3 AY İÇERİSİNDE BİTECEK

İlanın detaylarına göre, yer tesliminden itibaren 90 takvim günü içinde işin bitirilmesi gerekiyor. Ayrıca ihale (son teklif verme) tarih ve saati 27 Mayıs 2024 saat 10.00… Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.

İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ şeklinde.