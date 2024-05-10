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Türkiye Off-Road Şampiyonası Samsun’da start aldı

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Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü Kaymakamlığı, ilçe belediyesi ve Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından desteklenen Türkiye Off-Road Şampiyonası, Vezirköprü'de başladı.

Türkiye Off-Road Şampiyonası Samsun’da start aldı mask
Türkiye Off-Road Şampiyonası Samsun’da start aldı
Türkiye Off-Road Şampiyonası Samsun’da start aldı
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Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü Kaymakamlığı, ilçe belediyesi ve Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından desteklenen Türkiye Off-Road Şampiyonası, Vezirköprü'de başladı.

Türkiye Off-Road Şampiyonası Samsun’da start aldı

Vali Orhan Tavlı tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programına dahil edilen şampiyona, Vezirköprü Yarışı ile start aldı.

Türkiye Off-Road Şampiyonası Samsun’da start aldı

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Samsun Otomobilciler Spor Kulübü Başkanı Bilal Altunay, Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Sportif Kurul Üyesi Metin Yılmaz ve protokol üyeleri katıldı.

Türkiye Off-Road Şampiyonası Samsun’da start aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü Kaymakamlığı, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Off-Road Şampiyonası, Vezirköprü, Orhan Tavlı, spor, Türkiye, samsun

10 May 2024 - 23:54 - Spor

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