Türkiye Off-Road Şampiyonası Samsun’da start aldı

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Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü Kaymakamlığı, ilçe belediyesi ve Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından desteklenen Türkiye Off-Road Şampiyonası, Vezirköprü'de başladı.

Vali Orhan Tavlı tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programına dahil edilen şampiyona, Vezirköprü Yarışı ile start aldı.

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Samsun Otomobilciler Spor Kulübü Başkanı Bilal Altunay, Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Sportif Kurul Üyesi Metin Yılmaz ve protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı