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Elazığ'da operasyon: Silah ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi

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Elazığ’da jandarma ekiplerince düzenlenen Şehit Jandarma Er Süleyman AKAN-09 Operasyonu’nda silah, mühimmat, tüp, pil ile birlikte çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Elazığ'da operasyon: Silah ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi mask
Elazığ'da operasyon: Silah ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi
Elazığ'da operasyon: Silah ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi
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Elazığ’da jandarma ekiplerince düzenlenen Şehit Jandarma Er Süleyman AKAN-09 Operasyonu’nda silah, mühimmat, tüp, pil ile birlikte çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Elazığ'da operasyon: Silah ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Arıcak ilçesi Görese Dağı bölgesinde gerçekleştirilen Şehit Jandarma Er Süleyman AKAN-09 Operasyonu'nda bir doğal mağara içerisinde silah, mühimmat, tüp, pil ve çok miktarda örgütsel doküman ile yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.

Elazığ'da operasyon: Silah ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi

Açıklamada, güvenlik güçlerinin halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kararlılıkla faaliyetlerini sürdürdüğü vurgulandı.

Elazığ'da operasyon: Silah ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Elazığ, Jandarma, Şehit Jandarma Er Süleyman AKAN-09 Operasyonu, operasyon, İl Jandarma Komutanlığı, Arıcak, Görese Dağı

10 May 2024 - 23:50 - Asayiş

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