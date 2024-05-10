Elazığ'da operasyon: Silah ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerince düzenlenen Şehit Jandarma Er Süleyman AKAN-09 Operasyonu’nda silah, mühimmat, tüp, pil ile birlikte çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Arıcak ilçesi Görese Dağı bölgesinde gerçekleştirilen Şehit Jandarma Er Süleyman AKAN-09 Operasyonu'nda bir doğal mağara içerisinde silah, mühimmat, tüp, pil ve çok miktarda örgütsel doküman ile yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kararlılıkla faaliyetlerini sürdürdüğü vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı