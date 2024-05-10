Lice'de jandarma operasyonu: 167 kilogram toz esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda Jandarma ekipleri tarafından 167 kilogram toz esrar ele geçirildi.
Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nın bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak amacıyla Lice ilçesi Yolçatı ve Hedik mahallesi kırsalında operasyonların başarıyla tamamlandığı belirtildi.
Operasyonlar sonucunda 2 ayrı noktada 167 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin muhafaza altına alındığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.