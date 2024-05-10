Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Bakanlık onayladı! Malatya’nın o ilçesine hibe müjdesi!

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’nun talimat ve takipleriyle Arapgir Belediyesinin 2009’dan bugüne Kültür Bakanlığı ile kültür varlıklarına verdiği değer ve sistemli müracaat işlemleri sonucu bölgesinde ilk kez bu kadar kapsayıcı bir proje yapım desteği alındığı ve kültür varlıklarına proje hibe desteği verileceği bildirildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20134891/bakanlik-onayladi-malatyanin-o-ilcesine-hibe-mujdesi



Malatya'da öğretmenler öldürülen meslektaşları için ayaklandı 1 gün süre ile iş bıraktılar

Malatya’da öğretmenler öldürülen meslektaşları için toplanarak bir günlük süre ile iş bıraktılar. Malatya'da Eğitim İş, Eğitim-Sen ve Hürriyetçi Eğitim-Sen sendikaları tarafından Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Eğitim camiası tarafından şiddet olayları kınandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/20136457/malatyada-ogretmenler-oldurulen-meslektaslari-icin-ayaklandi-1-gun-sure-ile-is-biraktilar



Malatya’da büyükbaş kurban fiyatları belli oldu

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, kurbanlık hayvanların fiyatları merak konusu oldu. Deprem şehri Malatya’da kurban kesecek vatandaşlar için büyükbaş kurban fiyatları ve kurban kesim fiyatları açıklandı. İşte detaylar.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/20136542/malatyada-buyukbas-kurban-fiyatlari-belli-oldu



Son dakika! Malatya Çevre Yolu’nda feci kaza! Yaralılar var

Malatya Elazığ Karayolu Çöşnük Mevkii’nde kaza meydana geldi. Bir ticari araç ile bir otomobilin çarpıştığı kazada maddi hasar meydana gelirken trafik kazasına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edildi. Kazada yaralanan 4 vatandaşa itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek sağlık ekiplerine teslim edildiği bildirildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20136785/son-dakika-malatya-cevre-yolunda-feci-kaza-yaralilar-var



İmar problemleri çözülüyor mu? Meclisten önemli karar

Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası Meclis Salonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit Başkanlığında 2024 yılının mayıs ayı olağan üstü ikinci toplantısını gerçekleştiren Yeşilyurt Belediye Meclisi, gündeme alınan iki maddeyi görüşerek karara bağladı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20140312/imar-problemleri-cozuluyor-mu-meclisten-onemli-karar



Aluçlu: Malatya’da trafik sıkışıklığını çözmek mümkün değil

Malatya’da her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan trafik haftası bu yıl da İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda kutlandı. Etkinliğe katılan İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Vehbi Aluçlu, tek merkezi bulunan Malatya’nın trafik sıkışıklığını çözmenin mümkün olmadığının altını çizdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20141249/aluclu-malatyada-trafik-sikisikligini-cozmek-mumkun-degil



DSİ’den Malatya'ya müjde: 277 milyon TL’lik sözleşme imzalandı

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Malatya'da İspendere Barajı işinin ihale sürecinin tamamlandığını ve iş yapım sözleşmesinin imzalandığını açıkladı. Projenin tamamlanması ile 750 dekar tarım arazisi cazibeli, basınçlı borulu sulama şebekesi ile modern sulama yapılarak ekonomiye ve bölge halkına katkı sağlayacak. İşte detaylar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20142294/dsiden-malatyaya-mujde-277-milyon-tllik-sozlesme-imzalandi



Malatya Ulaşım Bakanlığından ne bekliyor? Say say bitmiyor…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yarın Malatya’ya gelerek bazı incelemelerde bulunacak. Trafik ve ulaşım alanında kangrenleşmiş bazı problemlerle boğuşan Malatya’nın Bakan Uraloğlu’ndan ise bazı önemli beklentileri var…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20142558/malatya-ulasim-bakanligindan-ne-bekliyor-say-say-bitmiyor