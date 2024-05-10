Tarihi sikke kaçakçılığı operasyonu: 145 antik sikke ele geçirildi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde gerçekleşen operasyon sonucunda Bizans, Lidya ve Roma dönemlerine ait 145 adet çeşitli ebatlarda sikke ele geçirildi.
Diyarbakır Valiliği'nin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün planlı ve istihbari çalışmaları sonucunda, Ergani ilçesine bu tür antik parçaların getirileceği ve aynı yerde satılacağı bilgisi elde edilmişti.
Dün gerçekleştirilen operasyonda şüpheli şahısların aracında yapılan kontrolde 145 adet farklı ebatlarda sikke bulundu. Yakalanan 3 şüpheli, adli işlemlerin tamamlanması için Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.