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Adana Kozan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti ve 5 kişi yaralandı.

Adana Kozan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı mask
Adana Kozan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Adana Kozan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti ve 5 kişi yaralandı.

Adana Kozan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, saat 19.00 sularında Kozan-Kadirli yolunda gerçekleşti. Kadirli istikametine seyreden Ahmet A. yönetimindeki 01 UD 321 plakalı otomobil ile A.D. yönetimindeki 80 AZ 762 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Adana Kozan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Olayın ardından çevredekilerin ihbarıyla birlikte sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi. Kazada araçta sıkışan ve kalbi duran Ahmet A.'ya vatandaşlar tarafından ambulans gelene kadar kalp masajı yapıldı. Ancak, sağlık ekipleri Ahmet A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Adana Kozan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

AKOM ve CANKUR ekiplerinin yardımıyla Ahmet A. araçtan çıkarılırken, diğer yaralılar da kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adana Kozan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. 

Adana Kozan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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10 May 2024 - 22:54 - Asayiş

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