Adana Kozan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti ve 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sularında Kozan-Kadirli yolunda gerçekleşti. Kadirli istikametine seyreden Ahmet A. yönetimindeki 01 UD 321 plakalı otomobil ile A.D. yönetimindeki 80 AZ 762 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarıyla birlikte sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi. Kazada araçta sıkışan ve kalbi duran Ahmet A.'ya vatandaşlar tarafından ambulans gelene kadar kalp masajı yapıldı. Ancak, sağlık ekipleri Ahmet A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

AKOM ve CANKUR ekiplerinin yardımıyla Ahmet A. araçtan çıkarılırken, diğer yaralılar da kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı