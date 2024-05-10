Malatya Çevreyolu akşam saatlerinde kilitlendi

Malatya’da Çevreyolu’nda bu akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu sürücülere zor anlar yaşattı. Trafiğe bir trambüs arızası ve kazanın da karışması durumu katlanılamaz hale getirdi.

Bugün saat 17.30 sıralarında Malatya Çevreyolu’nda trafik yoğunluğu sürücülere zor anlar yaşattı. Malatya trafiğinin büyük bir çoğunluğunun aktığı Çevre Yolu’nda trafiğin yavaş seyrettiği, yol üzerinde uzun kuyrukların oluştuğu görüldü. Yol üzerinde trambüsün arıza yaptığı ve hafif bir kazanın meydana geldiği görüldü.

Malatya Buhara Bulvarı İstasyon Kavşağı’nda trafik yoğunluğunun yaşanmasının üzerine bir de trambüs arızası ve küçük bir kaza eklendi. Meydana gelen trafik sürücülere zor anlar yaşatırken yol üzerinde metrelerce kuyruk oluştuğu da görüldü.

İnönü Üniversitesinden Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne giden trambüs arıza yaparken onarım için MOTAŞ tarafından Gezici Bakım ve Onarım Aracı yönlendirildi. Yolun karşı tarafında ise bir otomobil seyir halindeki TIR’a hafif bir şekilde çarptı. Yaşanan yoğunluk esnasında kavşakta trafik polislerinin de yer aldığı gözlemlendi.