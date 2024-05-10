Mardin'de TIR devrildi: 1 yaralı

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Hayırlı Mahallesi'nde, henüz markası ve plakası belirlenemeyen bir TIR'ın sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgilere göre, TIR'ın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.

Olayın ardından sağlık ve itfaiye ekipleri, ihbar üzerine hızla olay yerine sevk edildi. Yaralı TIR şoförü, ilk müdahalenin olay yerinde yapılmasının ardından Derik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Güvenlik birimleri, tırın devrilme sebebini belirlemek ve benzer olayların önüne geçmek adına detaylı bir soruşturma yürütüyor.

Trafik kazalarında can ve mal kayıplarını önlemek için sürücülerin dikkatli olması ve trafik kurallarına uyması önem taşımaktadır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı