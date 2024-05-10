Mardin'de TIR devrildi: 1 yaralı

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Hayırlı Mahallesi'nde, henüz markası ve plakası belirlenemeyen bir TIR'ın sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgilere göre, TIR'ın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.
Olayın ardından sağlık ve itfaiye ekipleri, ihbar üzerine hızla olay yerine sevk edildi. Yaralı TIR şoförü, ilk müdahalenin olay yerinde yapılmasının ardından Derik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Güvenlik birimleri, tırın devrilme sebebini belirlemek ve benzer olayların önüne geçmek adına detaylı bir soruşturma yürütüyor.
Trafik kazalarında can ve mal kayıplarını önlemek için sürücülerin dikkatli olması ve trafik kurallarına uyması önem taşımaktadır.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.