Elazığ'da silahlı kavga davası ileri bir tarihe ertelendi

Elazığ'da merkez Sürsürü Mahallesi İmamefendi Bulvarı'ndaki bir iş yerinde meydana gelen silahlı kavgada 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili dava ileri bir tarihe ertelendi.
4 Kasım 2022 tarihinde yaşanan olayda, Mehmet K. ve Bülent B. olay yerinde, Mahmut D. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın şüphelileri tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Davanın devam eden duruşması Elazığ Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkemeye sanık M.S.D. ve taraf avukatları katıldı.
Sanık M.S.D. duruşmada yaptığı savunmada, mahkemeye ve tutukluluk haline saygı duyduğunu belirtti. Ayrıca, avukatının mazeret sunduğunu ve savunma yapmasının ardından kendi savunmasını yapacağını ifade etti.
Duruşmada sanık ve taraf avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.