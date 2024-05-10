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Elazığ'da silahlı kavga davası ileri bir tarihe ertelendi

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Elazığ'da merkez Sürsürü Mahallesi İmamefendi Bulvarı'ndaki bir iş yerinde meydana gelen silahlı kavgada 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili dava ileri bir tarihe ertelendi.

Elazığ'da silahlı kavga davası ileri bir tarihe ertelendi mask
Elazığ'da silahlı kavga davası ileri bir tarihe ertelendi
Elazığ'da silahlı kavga davası ileri bir tarihe ertelendi
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Elazığ'da merkez Sürsürü Mahallesi İmamefendi Bulvarı'ndaki bir iş yerinde meydana gelen silahlı kavgada 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili dava ileri bir tarihe ertelendi.

Elazığ'da silahlı kavga davası ileri bir tarihe ertelendi

4 Kasım 2022 tarihinde yaşanan olayda, Mehmet K. ve Bülent B. olay yerinde, Mahmut D. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın şüphelileri tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Elazığ'da silahlı kavga davası ileri bir tarihe ertelendi

Davanın devam eden duruşması Elazığ Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkemeye sanık M.S.D. ve taraf avukatları katıldı.

Elazığ'da silahlı kavga davası ileri bir tarihe ertelendi

Sanık M.S.D. duruşmada yaptığı savunmada, mahkemeye ve tutukluluk haline saygı duyduğunu belirtti. Ayrıca, avukatının mazeret sunduğunu ve savunma yapmasının ardından kendi savunmasını yapacağını ifade etti.

Duruşmada sanık ve taraf avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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10 May 2024 - 22:22 - Asayiş

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