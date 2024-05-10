Bingöl'de jandarma operasyonu: 3 kilogram 650 gram uyuşturucu ele geçirildi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda araziye gizlenmiş 3 kilo 650 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, operasyonun Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Yapılan faaliyetler sonucunda araziye gizlenmiş vaziyette 3 kilo 650 gram toz esrar maddesinin ele geçirildiği ifade edildi.

Bu başarılı operasyon, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki kararlı çalışmalarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve toplumun güvenliği için yapılan bu tür operasyonlar önemli bir role sahiptir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı