Çaykur Rizespor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, müsabakanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ve pas çalışması ile başladı. Antrenman iki grup halinde baskı ve savunma ile devam etti. İdmanın son bölümünde ise taktik çalışması ve çift kale maç yapıldı.
Ayrıca Karadeniz ekibinde Gustavo Sauer, Emirhan Topçu, Attila Mocsi, Benhur Keser, Altin Zeqiri, Martin Minchev, David Akintola ve Alikulov sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.