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Çaykur Rizespor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, müsabakanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü mask
Çaykur Rizespor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, müsabakanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ve pas çalışması ile başladı. Antrenman iki grup halinde baskı ve savunma ile devam etti. İdmanın son bölümünde ise taktik çalışması ve çift kale maç yapıldı.

Çaykur Rizespor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ayrıca Karadeniz ekibinde Gustavo Sauer, Emirhan Topçu, Attila Mocsi, Benhur Keser, Altin Zeqiri, Martin Minchev, David Akintola ve Alikulov sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Çaykur Rizespor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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10 May 2024 - 22:14 - Spor

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