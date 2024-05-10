Malatya hokey takımından büyük başarı

Türkiye Hokey Federasyonu 2023-2024 yılı faaliyet programında yer alan Açık Alan Erkekler 1. Lig müsabakaları 4-8 Mayıs tarihleri arasında Osmaniye’de yapıldı. Malatya’yı temsilen 1. Lig müsabakalarına Malatya Hokey Spor Kulübü katıldı.
Konu ile ilgili açıklama yapan Kulüp Başkanı Ali Karaca, “Osmaniye’de çok çekişmeli ve güzel maçlar oynadık. Malatya Hokey Spor Kulübü ilk gün Erzurum GSK'yı 9-1, ikinci gün Ankara 06 Turkuaz'ı 6-0, üçüncü gün Konya Büyük Selçuklu'yu 6-2 ve son gün Bolu GSK’ yı 5-2 yenerek 1. Ligi şampiyon olarak tamamladı” dedi.
Kulüp Başkanı Ali Karaca elde edilen bu başarı ve şampiyonluktan dolayı 2025 sezonunda Malatya Hokey Spor Kulübü’nün Süper Lig’de mücadele edileceğini ve bu şampiyonluktan dolayı sporcularının bir yıl boyunca 5 bin TL burs almayı hak ettiklerini, bu bursu kazanmalarından dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.