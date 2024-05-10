Malatya Ulaşım Bakanlığından ne bekliyor? Say say bitmiyor…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yarın Malatya’ya gelerek bazı incelemelerde bulunacak. Trafik ve ulaşım alanında kangrenleşmiş bazı problemlerle boğuşan Malatya’nın Bakan Uraloğlu’ndan ise bazı önemli beklentileri var…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yarın Malatya’yı ziyaret ederek bazı incelemelerde bulunacak. Bakan Uraloğlu ilk olarak Malatya Valiliği ziyareti yapacak ve İl Koordinasyon Toplantısına katılacak. Ardından Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek. Malatya Çevreyolu arazi incelemesi ve basın açıklaması da yapacak olan Uraloğlu, son olarak AK Parti Malatya İl Başkanlığına gidecek.

PEKİ, MALATYA NE BEKLİYOR?

Peki, Malatya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından ne bekliyor? Aslında uzun yıllardan beri çözülememiş bir problem olan trafik ve alternatif yollar konusunda Bakan Uraloğlu’nun bazı girişimleri bulunuyor. Ancak yine de sorunlar devam ediyor…

TRAMVAY – O DA YILAN HİKAYESİ OLMASIN

Bilindiği üzere Kuyumcular Çarşısı'nın hemen ön tarafından başlayıp İnönü Caddesi üzerinde bir tramvay hattı yapılması, çarşı projesinin önemli konularından biri. Seçimden önde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de Malatya İnönü Üniversitesinden İkizce’ye kadar yapılması planlanan Çevre Yolu Raylı Sistem Projesini açıklamıştı. İnönü Üniversitesi ile Beylerderesi arası olan projenin ilk etap uzunluğu 24 kilometre ve 24 durak. Peki, bu sistemleri kim yapacak? Bahsedilen projeler yine yılan hikayesine mi dönecek? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu projelerde nasıl bir rol alacak? Merak edilen birçok soru bulunuyor.

10 BİN TL ÖDENEK AYRILAN KUZEY ÇEVREYOLU

Malatya’nın asıl yılan hikayesine dönen Kuzey Kuşak Yolu için çalışmalar 1990’lı yıllarda başladı. Yaklaşık 34 yıldır devam eden çalışmalar aslında depremden sonra biraz sekteye uğradı. En son bu yol için sadece 10 bin TL ödenek ayırılması ise herkese isyan ettirmişti. Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu talimat vermişti. Buna göre, 2025 yılının Kasım ayına kadar Kayseri kavşağından Hacıhaliloğlu Çiftliği'ne uzanan Malatya Kuzey Çevreyolu, tüm bağlantı yolları, kavşak ve kuşak yollarıyla birlikte açılmış olacak. Bu yolun artık bitmesi Malatya’nın tek umudu…

HIZLI TREN PROJESİ

Malatya’nın kronik problemlerinden diğeri ise Hızlı Tren Projesi… Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni görevini devralarak bakanlık yatırımlarıyla ilgili ilk hedeflerini açıklarken bu projeden de bahsetmişti. Buna göre, Çetinkaya-Malatya arası hızlı tren projesinin 2028’e kadar hayata geçirilmesi planlanıyor. Malatya’nın Bakan Uraloğlu’ndan bu projenin de saadete ermesi için beklentileri bulunuyor.

DELİK DEŞİK YOLLAR

Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından yollar iyice köstebek yuvasına dönüştü. Bu konu belediyeler özelini ilgilendirse de “Ulaştırma” Bakanlığının bu konuya el atması gerektiği düşünülüyor.

ALTERNATİF YOLLAR

Malatya’nın Kuzey Çevreyolu gibi ana ve Güney Kuşak Yolu gibi ara çözümlere ciddi anlamda ihtiyacı bulunuyor. Özellikle bağlantı yoluna sahip olması nedeniyle Beylerderesi gibi kritik bir noktada herhangi bir kazanın olması trafiği felç edebiliyor. Bunun için alternatif yollaR önem arz ediyor.

ÇARŞI TRAFİĞİ

Depremden önce de sonra da Malatya’da çarşı yollarının yoğun ve dar olması en önemli problemlerinden biriydi ve öyle olmaya devam ediyor. Yollara park eden araçlar, kaldırımların işgal edilmesi ve daha birçok problem bunun içine dahil edilebilecek sorunlar arasında. Bu kapsamda bunlar da sağlam bir altyapı sistemi ile çözülmeyi bekliyor.