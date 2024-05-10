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Nemrut Krater Gölü, mayıs ayında da ziyaretçilerini ağırlıyor

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, mayıs ayında dahi yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

Nemrut Krater Gölü, mayıs ayında da ziyaretçilerini ağırlıyor mask
Nemrut Krater Gölü, mayıs ayında da ziyaretçilerini ağırlıyor
Nemrut Krater Gölü, mayıs ayında da ziyaretçilerini ağırlıyor
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, mayıs ayında dahi yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

Nemrut Krater Gölü, mayıs ayında da ziyaretçilerini ağırlıyor

Nemrut Krater Gölü, çevresindeki doğal güzellikleriyle yılın her döneminde kent sakinlerinin ve ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline gelmiş durumda.

Nemrut Krater Gölü, mayıs ayında da ziyaretçilerini ağırlıyor

Henüz kardan dolayı yolu açılmayan Nemrut Krater Gölü'ne gelen turistler, doğayla iç içe keyifli zaman geçirme fırsatı buluyorlar. Ayrıca, doğa tutkunları ve fotoğrafçılar da Nemrut'un sunduğu eşsiz manzaraları görüntülemek için ziyaret ediyorlar.

Nemrut Krater Gölü, mayıs ayında da ziyaretçilerini ağırlıyor

Nemrut Krater Gölü'ne gelen ziyaretçilerden Fehmi Yıldırım, kardan dolayı yolu kapalı olmasına rağmen Nemrut'u görmeye geldiğini belirterek, vatandaşların bu doğa harikasını ziyaret etmelerini tavsiye etti.

Nemrut Krater Gölü, mayıs ayında da ziyaretçilerini ağırlıyor

Diğer bir ziyaretçi olan Ali Akarsu ise Nemrut Krater Gölü'nde fotoğraf çektiklerini ve buranın doğal güzelliklerini keşfettiklerini ifade etti. Nemrut'un hem doğası hem de mimarisi açısından çok güzel bir yer olduğunu vurguladı.

Nemrut Krater Gölü, her mevsimde farklı güzellikler sunarak ziyaretçilerine unutulmaz deneyimler yaşatmaya devam ediyor.

Nemrut Krater Gölü, mayıs ayında da ziyaretçilerini ağırlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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10 May 2024 - 21:37 - Yaşam

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