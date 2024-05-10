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Ambulansın çarptığı yaralı köpek için vatandaşlar seferber oldu

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Adıyaman merkez Dursun Çavuş kavşağında meydana gelen bir olayda, bir ambulansın çarpması sonucu yaralanan sokak köpeği için vatandaşlar seferber oldu.

Ambulansın çarptığı yaralı köpek için vatandaşlar seferber oldu mask
Ambulansın çarptığı yaralı köpek için vatandaşlar seferber oldu
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Adıyaman merkez Dursun Çavuş kavşağında meydana gelen bir olayda, bir ambulansın çarpması sonucu yaralanan sokak köpeği için vatandaşlar seferber oldu.

Ambulansın çarptığı yaralı köpek için vatandaşlar seferber oldu

Olayın ardından, yaralı köpeği fark eden çevredeki insanlar hemen harekete geçti. Bir yandan patiambulans çağırarak yardım talebinde bulunurken, diğer yandan da trafik akışını yönlendirmeye çalıştılar, böylece köpeğin zarar görmesini önlemeye çalıştılar.

Ambulansın çarptığı yaralı köpek için vatandaşlar seferber oldu

Patiambulans olay yerine gelerek yaralı köpeği Adıyaman Veteriner Müdürlüğüne götürdü. Veterinerler tarafından yapılan tedaviler sonucunda köpek sağlığına kavuştu.

Tedavinin ardından, iyileşen köpek tekrar özgürlüğüne kavuşturuldu. Bu güzel haber, vatandaşların hayvanların iyiliği için bir araya gelerek gösterdiği fedakarlığı ve dayanışmayı göstermesi açısından önemlidir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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10 May 2024 - 21:32 - Asayiş

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