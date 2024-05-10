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10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı

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Samsun'un Terme ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonla, hakkında 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma tarafından yakalandı.

10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı mask
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Samsun'un Terme ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonla, hakkında 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma tarafından yakalandı.

10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan aranan H.D. isimli şahıs tespit edilerek yakalandı.

Gözaltına alınan H.D., işlemlerinin ardından Çarşamba Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Bu başarılı operasyon, jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla suçluların adalet önüne çıkarılmasını sağladı. Toplumun huzur ve güvenliğinin korunması adına yapılan bu tür operasyonlar önem taşımaktadır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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10 May 2024 - 21:30 - Gündem

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