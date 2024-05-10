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Hırsızlık olayının failleri Kayseri'de polis tarafından yakalandı

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Kayseri'de yaşanan bir hırsızlık olayında, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda failler yakalandı.

Hırsızlık olayının failleri Kayseri'de polis tarafından yakalandı mask
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Kayseri'de yaşanan bir hırsızlık olayında, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda failler yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ikametten gelen hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı ve 81 saat boyunca güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Hırsızlık olayının failleri Kayseri'de polis tarafından yakalandı

Yapılan kamera kaydı incelemelerinin ardından, hırsızlık olayının failleri olarak belirlenen A.K. (27) ve M.D. (34) isimli şahıslar tespit edildi ve yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu başarılı operasyon, Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kararlı ve etkili çalışmalarının bir sonucu olarak görülüyor. Hırsızlık gibi suçların çözülmesinde güvenlik kameralarının önemi bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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10 May 2024 - 21:25 - Gündem

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