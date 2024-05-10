Akıntıya kapılan çocuk son anda kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki bir sulama kanalında meydana gelen olayda, akıntıya kapılan bir çocuğun kurtarılma anı saniye saniye kaydedildi.

Olay, Suruç ilçesine bağlı Zeki kırsal Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. İddialara göre, sulama kanalının yakınından geçen bir ailenin küçük yaştaki çocuğu Yasin, sulama kanalına düştü. Aniden gelişen bu olayın ardından, çocuğun su yüzeyinde sürüklenerek yüzmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayı görenler hemen kurtarma çabalarına başladı. Cesur vatandaşlar suya atlayarak çocuğu kurtarmak için çaba harcadılar. Bir süre boyunca suyun içinde çırpınan çocuğu kurtarmak için mücadele eden vatandaşlar, sonunda çocuğu yakalayarak sudan çıkarmayı başardılar. İki kişi, suyun içinden geçen plastik bir boruya tutunarak çocuğu kurtardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı