DSİ’den Malatya'ya müjde: 277 milyon TL’lik sözleşme imzalandı

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Malatya'da İspendere Barajı işinin ihale sürecinin tamamlandığını ve iş yapım sözleşmesinin imzalandığını açıkladı. Projenin tamamlanması ile 750 dekar tarım arazisi cazibeli, basınçlı borulu sulama şebekesi ile modern sulama yapılarak ekonomiye ve bölge halkına katkı sağlayacak. İşte detaylar…

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan İspendere Barajı yapım işinin ihale işlemlerinin tamamlanarak yapım sözleşmesinin imzalandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta,

“Projenin ihale süreci tamamlanmış olup, işin yapım sözleşmesini imzaladık. Projenin tamamlanması ile 750 dekar tarım arazisi cazibeli, basınçlı borulu sulama şebekesi ile modern sulama yapılarak ekonomiye ve bölge halkına katkı sağlayacaktır. Projenin Malatya ilimize hayırlı olmasını diliyorum”

dedi.

Genel Müdür Mehmet Akif Balta, İspendere Barajı'nın Malatya il merkezinin 24 kilometre doğusunda bulunan Bulutlu Mahallesi'nin sınırları içerisinde yer aldığını belirterek,

"Bekçüç Deresi üzerinde yer almaktadır. Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden 50.3 metre yüksekliğinde ve 634 bin metreküp depolama kapasitesi ile 750 dekar tarım arazisi sulanarak milli ekonomiye yıllık 6 milyon TL zirai gelir artışı sağlanacaktır”

ifadelerine yer verdi.

750 dekar cazibeli ve basınçlı borulu sulama şebekesi ile modern sulama yapılarak ekonomiye ve bölge halkına katkı sağlayacağını ifade eden Balta, projenin sözleşme bedelinin ise 277 milyon 229 bin 977 TL olduğunu söyledi.

Baraj sulamasından faydalanacak yerleri de dile getiren Balta, projenin tamamlanması ile İspendere ve Bulutlu mahallelerinde sulama yapılacağını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı